Началова перед смертью сообщила о третьем браке

Корреспондент "Дни.ру"встречался с Юлией Началовой последний раз за пару месяцев до ее смерти. Ничего, конечно, тогда не предвещало, что встреча станет последней. Тогда певица откровенно призналась, что в 2018-м непременно выйдет замуж.

"В моем репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто ее поет иначе: "Новый год – новый муж", – смеялась Юля. – Они, конечно, преувеличивают. Но о третьем браке я, конечно, думаю". Она признавалась, что готова снова стать мужней женой, но пока хочет продлить так называемый конфетно-букетный период.

Рассказывала Юля и о своем избраннике, с которым впервые появилась на людях в июне 2018 года на премии канала МУЗ-ТВ. Тогда на прямой вопрос корреспондента "Дни.ру" о роде занятий и состоянии парень отшутился: "Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход". А позже он себя рассекретил: "Мне 38 лет, я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей". Певица уверяла, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим очередным избранником.

...Вячеславу Кудре не суждено было пойти с Юлей Началовой под венец. Он стоял в очереди на прощание с любимой наряду с рядовыми поклонниками. В часть траурного зала, где собрались родственники, коллеги и даже бывший муж покойной Евгений Алдонин, нового жениха певицы не пустили. "Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни. Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, – это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить", – заявил о смерти невесты Вячеслав.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У нее осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить не с отцом – футболистом Евгением Алдониным, а с бабушкой и дедушкой. Они начали процесс оформления опекунства.