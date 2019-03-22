Названа цена шикарного белоснежного гроба Началовой
Хоронили Юлю в шикарном белоснежном гробу. В разных магазинах элитных погребальных товаров такой стоит от 40 до 59 тысяч. Элитная белая двухдверная домовина сделана из сосны, отделана внутри шелком и называется романтично "Вегас".
"Это настоящий бриллиант в коллекции эксклюзивных гробов, сочетающий в себе изысканный дизайн и продуманную функциональность, – говорится в рекламе этого гроба. – Для данного саркофага его создатели выбрали классическое сочетание цветов – белый и бронза. Металлизированное напыление визуально выделяет резные элементы гроба с тематическими барельефами из Святого писания на тему Тайной вечери. Четырехгранная модель имеет двойную крышку, открывая новые возможности для прощания с усопшим. Дорогая обивка и цельнометаллические ручки саркофага дополняют его торжественный облик и облегчают ритуальный процесс".
Как писали ранее "Дни.ру", место на престижном Троекуровском кладбище и траурный зал для прощания певице были выделены за счет правительства Москвы. О том, почему она этого достойна, стало известно из депутатского запроса Оксаны Пушкиной. "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорится в ее обращении с просьбой не брать с убитой горем семьи покойной денег. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия Началова всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".
Похороны умершей в 38 лет певицы были очень драматичными и пронзительными. Ее гроб утопал в цветах, а на 12-летнюю дочь, родителей, бывшего мужа Евгения Алдонина и куму Ларису Долину было страшно смотреть...
Артистку провожают в последний путь
Певица обрела покой на Троекуровском кладбище
Самые интересные мероприятия Москвы – в традиционном обзоре "Дни.ру"
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Посоветуйте легкую диету для похудения
Люди меня используют
Завидую замужним подругам
Екатерина или Виктория
Жена шарится по карманам
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Хочу ее мужа
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Меган Маркл
Женщина обеспечивает мужчину
Препод намекает на секс
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Колоть губы во время беременности
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Жизнь после развода.
Фейсбук
Подруга специально нагнетает
Медовая диета
3 сигареты в день много?