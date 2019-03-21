Захоронение Началовой превратили в грязное шоу

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
16:49
Тарасова растоптала торопливого фигуриста
15:39
Агент Кремля: Порошенко вывели на чистую воду
15:32
Коала выгнала австралийца из собственного автомобиля (видео)
15:25
Сделано заявление о бегстве Лукашенко за границу
14:52
Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой
14:52
"Глаза округляются": сделано заявление о состоянии госпитализированной Берковой
14:51
Коллекторы разгромили подъезд в Королеве
14:40
Алкоголик Порошенко обзавелся ядерной бомбой
14:27
Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
14:15
Люди звереют рядом с покойницей Началовой
14:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:49
Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
13:41
Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой
13:38
Дерзкий министр влепил Порошенко смачную пощечину
13:36
Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь
13:27
Яркая Стоцкая блеснула на похоронах Началовой
13:27
Как пройдут праймериз "Единой России"
13:26
Россиян ждет необычайно теплое лето
13:04
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
13:03
Водянова очаровала снимком без макияжа
12:55
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
12:46
"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
12:39
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение
12:34
Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
12:23
Загитову тыкали иголками до ночи
12:21
На похоронах Началовой начался хаос
12:08
Володин: Порошенко не сможет победить на честных выборах
12:02
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира
11:42
Массовый уход губернаторов: Путина завалили отставками
11:36
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
11:25
Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
11:20
Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
11:14
Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
11:00
Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
10:32
Людей гонят от гроба Началовой
10:17
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
10:10
Униженный Трампом Зеленский грязно выругался
10:00
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
09:57
Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам
09:45
Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
09:26
От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
09:05
Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:05
Отставка Лукашенко: названо имя преемника
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
22:01
Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:16
У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Шоу-бизнес

Захоронение Началовой превратили в грязное шоу

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Церемония захоронения певицы Юлии Началовой состоялась в четверг, 21 марта. Близкие люди и поклонники проводили артистку в последний путь. Не обошлось и без неприятных эпизодов. 
прочитано 28085 раз

С самого утра рядом с Троекуровским кладбищем стали собираться журналисты и преданные поклонники исполнительницы. Фанаты несли цветы, альбомы певицы и журналы с ее изображением. После 10:00 мск к траурному залу стали подъезжать знаменитости. Дрессировщик Эдгард Запашный, солистка Катя Лель и пародист Александр Песков делились с репортерами светлыми воспоминаниями о Юлии Началовой.

ПО ТЕМЕ

"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых

Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Через час после церемонии прощания священнослужитель начал отпевание. Оркестр играл траурный марш. Могилу исполнительницы огородили. Всем желающим попрощаться с Юлией Началовой пришлось выстроиться в длинную очередь к месту захоронения. Охранники внимательно следили за обстановкой и запрещали снимать. Самым любопытным удавалось пройти вперед и сделать фотографии. Некоторые залезали на памятники, чтобы увидеть отпевание. 

На Троекуровском кладбище появились нищие. Они решили воспользоваться тем, что у могилы собралось много людей. Одна женщина просила милостыню у присутствующих и спрашивала, опустили ли уже гроб. Когда же услышала, что здесь находится Лариса Долина, то не смогла сдержать эмоций. "Лариса Долина здесь? Где она? Покажите!" – передает слова нищей "Московский комсомолец".

Напомним, Юлия Началова попала в больницу 8 марта. Врачи московской клиники диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже информация о волчанке была опровергнута. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта певица скончалась.   

Автор: Полина Крылова21 марта 2019, 15:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Даже из похорон умудрились сделать ни кому не нужное шоу🥺 Умерла молодая женщина, дочь, мама, любимая. И это самое страшное, а ни кто, что то ляпнул, ни так посмотрел и т.д. Куда делась человечность? Куда мы катимся?
Гость
Ответить
То есть, как у нищих деньги на похороны просить - ДАЙ, а когда нищие попросили - так всех оскорбило это? ДВОЙНЫЕ стандарты, господа. Миллионы в стране живут с меньшим достатком и не побираются на захоронения. Бесплатно место выделили на Трекуровском? Великолепно! Лишний раз подтверждение того, что всех вас оберут, стоит только умереть. За какие заслуги такие почести? Кто вообще эта дамочка? Почему ее жизнь ценнее миллионов таких же больных, стариков, детей? Уважение к покойной...ХА! Уважение не выпрашивают и не совестят за его отсутствие. За что уважать? ЗА ЧТО? ЧТО она сделала сверхестественного? Просто жила в свое удовольствие...Ну, мать, ну пела...и дальше что?
Хельга Гусева
Ответить
Мира
Грязь сейчас исходит от вас, Дни! Подобной людской скорби и боли не видела ни на чьих других похоронах.
а чего тогда заперся сюда?пожаловаться как туго живется?больше половины людей так живут и не ноют,а тут надо ж,в личный арман залезли твой и эти 5-6 тыс.забрали!всегда найдутся говно-люди,которым якобы хуже всех,и которые заходят на сайты и ядом захлебываются.Никакого уважения к покойной!Скот!
Мира
Ответить
Грязь сейчас исходит от вас, Дни! Подобной людской скорби и боли не видела ни на чьих других похоронах.
Гость
Ответить
Вообще плевать как живут и умирают богатые. Пусть друг другу это рассказывают, но не нам простым людям, кто на хлеб только и может заработать. Что б к ней на концерт попасть, купив билет за 5-6 т.р., мне бы голодать пришлось месяц!!!!
Вадим
Ответить
Точнее сказать, что из захоронения сделали грязное шоу. И не только из захоронения, но и из болезни и смерти, и Дни.ру, приложили к этому руку, и не в последнюю очередь, кстати сказать.
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой
"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой

Артистку провожают в последний путь
Шоу-бизнес

Людей гонят от гроба Началовой

Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой

Появились подробности проводов артистки в последний путь
Шоу-бизнес

"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых

Медики упустили драгоценное время

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru