Захоронение Началовой превратили в грязное шоу
С самого утра рядом с Троекуровским кладбищем стали собираться журналисты и преданные поклонники исполнительницы. Фанаты несли цветы, альбомы певицы и журналы с ее изображением. После 10:00 мск к траурному залу стали подъезжать знаменитости. Дрессировщик Эдгард Запашный, солистка Катя Лель и пародист Александр Песков делились с репортерами светлыми воспоминаниями о Юлии Началовой.
Через час после церемонии прощания священнослужитель начал отпевание. Оркестр играл траурный марш. Могилу исполнительницы огородили. Всем желающим попрощаться с Юлией Началовой пришлось выстроиться в длинную очередь к месту захоронения. Охранники внимательно следили за обстановкой и запрещали снимать. Самым любопытным удавалось пройти вперед и сделать фотографии. Некоторые залезали на памятники, чтобы увидеть отпевание.
На Троекуровском кладбище появились нищие. Они решили воспользоваться тем, что у могилы собралось много людей. Одна женщина просила милостыню у присутствующих и спрашивала, опустили ли уже гроб. Когда же услышала, что здесь находится Лариса Долина, то не смогла сдержать эмоций. "Лариса Долина здесь? Где она? Покажите!" – передает слова нищей "Московский комсомолец".
Напомним, Юлия Началова попала в больницу 8 марта. Врачи московской клиники диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже информация о волчанке была опровергнута. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта певица скончалась.
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