Ложь и измены: Шепелев влез в грязные разборки звезды российских сериалов

Звезда российских сериалов Иван Рыжиков 13 лет мечтал о ребенке. После обследования в медицинском центре артист узнал, что никогда не сможет стать отцом. Однако уже через несколько дней жена Ольга Блинова заявила ему, что беременна. Актер стал героем программы "На самом деле" Шепелева.

Рыжиков заподозрил, что ребенок может быть зачат не от него. Но только сейчас, через шесть лет после рождения сына Анатолия Иван потребовал проведения ДНК-экспертизы. Ольга наотрез отказывалась давать разрешение на исследование, однако для программы "На самом деле" Шепелева она сделала исключение.

В свою очередь, жена артиста уверена, что тот завел интрижку на стороне. Появившись в студии ток-шоу "На самом желе", Ольга отказалась отвечать на вопросы экспертов. Она отметила, что готова разоблачить изменника-мужа. В ее распоряжении оказалась кадры, на которой Иван и незнакомая девушка милуются в общественном месте.

Дочь артиста от предыдущих отношений Наталья Рыжикова также появилась на съемочной площадке. Она заявила, что мачеха завела любовника. "Ты один ничего не знаешь. Вся семья и все друзья знают, то, что тебе Ольга изменяет", – убеждала девушка отца.

Более того Рыжикова отметила, что ей известен настоящий отец шестилетнего Анатолия. Она уверила присутствующих, что видела этого мужчину вместе с Ольгой семь лет назад. А за два месяца до съемок этой программы, по словам Натальи, мачеха была вновь замечена в компании этого таинственного незнакомца.

Девушку подключили к детектору лжи. Выяснилось, что дочь артиста испытывает неприязнь к Ольге. Именно Рыжикова познакомила отца с молодой девушкой и тайком запечатлела их общение на камеру мобильного телефона. Получившийся компромат она отправила ненавистной мачехе.

Иван тоже прошел проверку на полиграфе. Рыжиков уверил присутствующих, что за 20 лет супружеской жизни, ни разу не изменял жене. Детектор лжи, установленный в студии ток-шоу "На самом деле" Шепелева, подтвердил слова артиста.

Ведущий шоу Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетического теста. "Вероятность того, что Иван является отцом Анатолия составляет 99.9%", - зачитал шоумен.

После Дмитрий с укором посмотрел на Наталью. "В таком случае разумно сделать так, чтобы отец жил свое жизнью, той, которая делает его счастливым? И не вмешиваться больше в его любовную историю", – отчитал девушку он. "Я очень рада, что я ошибалась", – виновато ответила героиня шоу "На самом деле" Шепелева.