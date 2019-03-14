Жена и любовница под одной крышей: Шепелева поразила изворотливость известного актера

Около 14 лет назад известный актер Павел Гайдученко привел в свою семью няню для сына – Екатерину Иванову, которая, ко всему прочему, была его любовницей. Никто не подозревал, что с того самого момента брак артиста был обречен, и через много лет ему придется краснеть в студии ток-шоу "На самом деле" Шепелева.

Обосновавшись в доме звезды, Екатерина Иванова сообщила Павлу Гайдученко, что застукала его жену в момент измены, а также выяснила, что его сын Максим рожден от другого. Артист тут же собрал вещи и ушел от супруги. Екатерина стала второй женой актера.

На этом Иванова не успокоилась. Женщина пыталась рассорить Павла и Максима. Она однажды рассказала ребенку, что Гайдученко ему не отец. Наследник артиста ждал своего 18-летия, чтобы пройти процедуру ДНК. Именно ради этого юноша обратился в редакцию программы "На самом деле" Шепелева.

На съемочной площадке Первого канала Максим и Павел встретились лицом к лицу. Гайдученко признался, что бросил семью из-за сильного чувства к Ивановой.

"Я Катю очень люблю. Я просыпаюсь с ней каждый день в любви и счастье. Когда я первый раз ее увидел в театре, я полюбил и это чувство вы у меня не возьмете. Катя пришла в этот дом потому, что я ее попросил. Я мог доверять своего сына только близкому человеку. На тот момент у нас не было отношений, мы не спали", – пытался оправдаться артист в студии "На самом деле" Шепелева.

Выслушав актера, ведущий программы отметил, что поражен. Дмитрия Шепелева ошеломила изворотливость Гайдученко.

После Максим рассказал приустающим о дяде Мише, который заменил ему отца. По словам юноши мамин приятель относился к нему как родному ребенку. Эксперты предположили, что этот человек может быть биологическим родителем Гайдученко-младшего.

Меж тем, мать Максима – Любовь Венина, отрицает эти домыслы. "Михаил – это мой друг, он помогал мне, потому что Паши никогда не было дома, даже когда мы были еще женаты". Женщина заявила, что никогда не состояла в интимных отношениях с другом, однако детектор лжи, установленный в студии ток-шоу "На самом деле" Шепелева, показал обратное.

Появившийся на площадке Михаил Гребешков с порога заявил, что считает Максима своим сыном. Мужчина отметил, что имел близость с Любовью Вениной.

В конце программы "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл конверт с результатами генетического исследования. "Вероятность того, что Павел является отцом Максима, составляет 99,9% Ваше отцовство доказано", – прочитал шоумен и передал заключение специалистов Павлу Гайдученко.