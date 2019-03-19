Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке

Житель Ульяновска Дмитрий Герелис сообщил известному актеру Станиславу Эрдлею, что 34 года назад их поменяли при рождении. Знаменитость обратилась в редакцию ток-шоу "На самом деле" Первого канала, чтобы добиться правды. Шоумен Дмитрий Шепелев помог артисту.

Эрдлей признается, что Герелис связывался с ним в 2013 году, однако тогда он не поверил мужчине, решив, что его преследует ненормальный. "Он в соцсетях мне начал написывать. Говорил, что я подкидыш и я живу в его семье. Я поначалу не обращал внимания, заблокировал его", – вспомнил Станислав в студии шоу "На самом деле".

По словам артиста, вскоре он получил шокирующее подтверждение слов Дмитрия. Дело в том, что между его матерью и экс-супругой давний конфликт. Родительница долгое время утверждала, что бывшая невестка родила от другого мужчины, поэтому втайне провела ДНК-экспертизу с предполагаемым внуком. Исследование дало отрицательный результат.

"Я взял и сам сделал ДНК-анализ, – продолжил Эрдлей. – Совпадение – 99,9%". Мальчик по результатам второго исследования оказался его родным ребенком. Тут-то Станислав и вспомнил о странных сообщениях незнакомца.

Дмитрий Герелис также появился на шоу "На самом деле". "Когда мне было лет восемь-девять, мне мама в сердцах заявила, что я не ее родной сын", – вспомнил житель Ульяновска.

С тех пор в сердце мужчины поселились сомнения, он пытался найти внешнее сходство с родителями и не находил. Подозрения подкреплялись воспоминаниями женщины, которую он считал матерью. Родительница рассказывала, что при выписке нашла у него родимое пятно на руке, которого не было ранее.

Став взрослым, Дмитрий начал собственное расследование. Оказалось, что в тот же день, что родился он, в единственном роддоме Евпатории появились на свет пятеро малышей, среди которых было только два мальчика. В архиве учреждения он нашел имя Елены Эрдлей. Он подозревает, что произошла роковая ошибка.

Станислав и его родительница решились на генетическую экспертизу. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования. "Вероятность того, что Елена Петровна и Станислав являются родственниками, составляет 99,9%", – зачитал шоумен.