"Я поражен!": похождения актера Меньщикова ошеломили Шепелева

Наталья Судакова заявляет, что пропал ее гражданский муж и отец ее трехлетнего сына – известный актер Геннадий Меньщиков. Женщина позвонила в редакцию программы "На самом деле" Шепелева.

Продюсеры ток-шоу разыскали артиста. Посмотрев на фото Натальи он заявил, что не знаком с ней. После Геннадий сообщил в соцсетях, что никогда не был женат и все еще бездетен. Меньщиков отметил, что готов стать героем программы "На самом деле" Шепелева.

Судакова такого отношения к себе не стерпела. Она передала в генетическую лабораторию кожаный браслет, который, как она утверждает, принадлежит Геннадию. Украшение актер забыл в квартире, где они проживали вместе.

Специально для программы "На самом деле" Первого канала эксперты смогли найти на предоставленной вещи материал для анализа ДНК и сравнить его с биоматериалом ребенка Натальи.

В студии программы "На самом деле" Шепелева Меньщиков встретился с Судаковой. Артист продолжал уверять, что не знаком с Натальей. Меж тем, когда на экране появились кадры, на которых актер обнимает и целует девушку, отрицать очевидное он перестал – признался, что солгал, однако продолжил утверждать, что их ничего не связывает.

Ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетического исследования. "Вероятность того, что Геннадий Меньщиков является отцом ребенка Натальи составляет 99,9%", – зачитал шоумен.

"Это доказывает, что не Геннадий является отцом, а носитель браслета. Она могла это легко сфабриковать", – добавил присутствующий в студии адвокат Сергей Жорин.

Меж тем, редакторы программы "На самом деле" Шепелева выяснили, что Геннадий уже состоит в браке. Артист женился еще в 2010 году. В этих отношениях у звезды сериалов родился ребенок. Через год после свадьбы актер завел любовницу, с которой до сих пор встречается. А четыре года назад Меньщиков познакомился с Натальей – она стала третьей женщиной Меньщикова.

"Если я правильно понимаю, между этими людьми договоренность: один пытается сохранить амплуа свободного мужчины, который открыт к любым приключениям, который скрывает свои отношения. Его право. Меня поразило другое, что оказывается есть женщины, которые согласны принять это амплуа, принять этого мужчину, терпеть его и рожать от него детей. Я поражен!", – рассуждал шокированный Дмитрий Шепелев в студии ток-шоу "На самом деле".