Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой

Знаменитости вместе с рядовыми россиянами прощаются с артисткой. Среди пришедших на похороны Юлии Началовой и певица Катя Лель.

По словам исполнительницы, она запомнила коллегу очень легкой и жизнерадостной. Катя Лель поделилась воспоминанием о Юлии Началовой, которое до сих пор будоражит сердце.

"Ситуация: бессонная ночь, мы сидим в аэропорту семь часов, а Юлия смеется. Она абсолютно оптимистичной всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им не место в таком жестоком мире..." – цитирует ее на прощании с Началовой "Московский комсомолец".

Лель призналась, что в последнее время видела: болезнь звезды дает о себе знать. "Была заметна отечность на лице. По рукам было видно, что ей тяжело, есть какие-то серьезные проблемы", – рассказала певица. При этом Юлия никогда не жаловалась, подчеркнула она.

На похоронах Началовой Лель отметила, что у них были общие планы. "Приглашала на день рождения Верочки (дочери. – Прим. ред.), но я не смогла – была на гастролях. И сказала ей: "Обещай, что вы будете на моем дне рождения", – поделилась Катя. Известие о смерти Юлии шокировало ее.

Артистка переживает за дочь Началовой, ведь девочка безумно любила маму. "Я не знаю, как она будет. Не знаю, что такая тонкая девочка сейчас будет испытывать..." – заключила певица на прощании с Началовой.