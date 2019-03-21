Похороны Началовой: людей гонят от гроба певицы
Первые желающие проститься с известной артисткой приехали к 08:00 мск. Они специально собрались пораньше, чтобы долго не стоять в очереди к гробу Юлии Началовой.
На входе в ритуальный зал охранники дают инструкции посетителям. Прощаться с артисткой придется быстро – людей гонят от гроба. "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесь у гроба – сразу выходите в противоположную дверь", – цитирует секьюрити "Московский комсомолец".
К 10:00 мск парковка около Троекуровского кладбища была практически забита. На похороны Юлии Началовой приехали ее пресс-секретарь Анна Исаева с директором певицы.
В ритуальный зал вошел священнослужитель. Судя по всему, перед началом официальной церемонии пройдет отпевание. Прощание с певицей начнется в полдень и продлится до 14:00 мск.
Напомним, что Юлия Началова скончалась в 38 лет 16 марта. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды.
Как писали "Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели певице операцию, после которой она скончалась. На похороны Началовой придут родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.
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