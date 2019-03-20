Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
С 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами – политических деятелей, артистов. Этот престижный погост считается "преемником" Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, музыканты Александр Барыкин и Владимир Трошин, политики Геннадий Селезнев и Борис Немцов.
Свой последний приют обретет тут и умершая певица Юлия Началова. Она не была при жизни обласкана титулами, регалиями, званиями, но очень нравилась людям.
Многие из них откликнулись на призыв собрать средства для семьи, с которым в своем Instagram выступил Николай Басков. Он указал реквизиты карты отца певицы и призвал остерегаться мошенников. Мотивами выступления Баскова послужили разговоры о том, что родственникам выставили миллионный счет за организацию похорон. Впрочем, те все опровергли и сообщили, что столичные власти пошли навстречу и помогли решить возникшие проблемы.
Прощание с Юлей состоится в траурном зале, но уже сегодня родные певицы опасаются, что он может не вместить всех желающих проститься с безвременно ушедшей исполнительницей. На панихиде ожидается бывший муж певицы – экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин, звезды эстрады и телевидения, которые дружили и работали с Началовой на разных проектах. Не исключено, что приедет даже Алла Пугачева, которая одна из первых эмоционально высказалась о кончине артистки.
Похоронят, как ожидается, певицу в ее любимом платье, которое она считала счастливым. А в зале, очевидно, будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и мелькать кадры ее видеоклипов...
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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