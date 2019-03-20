"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой

Смерть Юлии Началовой стала той новостью, которая до глубины души поразила как преданных поклонников певицы, так и ее коллег по цеху. Родные, близкие и даже те, кто не часто пересекался с артисткой, поспешили выразить свои соболезнования, а обсуждение обстоятельств ее ухода из жизни стали темой многочисленных ток-шоу.

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