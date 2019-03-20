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"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Смерть Юлии Началовой стала той новостью, которая до глубины души поразила как преданных поклонников певицы, так и ее коллег по цеху. Родные, близкие и даже те, кто не часто пересекался с артисткой, поспешили выразить свои соболезнования, а обсуждение обстоятельств ее ухода из жизни стали темой многочисленных ток-шоу.
прочитано 1205 раз

На телеканале "Россия 1" вышла программа Андрея Малахова "Прямой эфире" под заголовком "Последние 24 часа Юлии Началовой", посвященная памяти певицы. Однако некоторые зрители сочли, что это не проявление уважения к ушедшей артистке, а попытка привлечь зрителей за счет "горячей" темы без оглядки на моральные установки.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"С точки зрения рейтингов все понятно – смерть Началовой, программа по итогам этого трагического события, но Андрей, вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости из-за этих программ? Ведь это же по сути пляски на костях, Юлю же пока еще даже не похоронили", – в разговоре с "Дни.ру" обратился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян к ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову.

"Мне всегда неприятно видеть какую для себя нашел дорогу Малахов на нашем телевидении. Вроде программу на смерть Юлии Началовой снял он, а стыдно мне. Стыдно видеть на нашем ТВ подобные вещи. Приношу соболезнования родителям Юлии и ее ребенку", – подчеркнула Вадим Манукян.

Ранее пользователи Сети, не стесняясь в выражениях, поделились своим возмущением по поводу "исследования" обстоятельств смерти артистки, которое устроил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Шоумена назвали стервятником и трупным червем, который пляшет на костях умерших звезд и копается в их интимных тайнах. 

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.

Автор: Геннадий Куприянов20 марта 2019, 23:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А что же Манукян не говорит о Борисове, который два вечера подряд мусолил эту тему и бросил клич на сбор средств????
1

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