"Земля будет смешана с кровью": Шепелев обомлел от жуткого предсказания Ванги

Известная пророчица Ванга не любила говорить о политике, однако, впадая в транс, иногда делала предсказания, касающиеся будущего той или иной страны. Ведунья много лет назад рассказала, как в итоге сложатся отношения России и Украины.

Журналист Константин Долгов попал к Ванге еще ребенком. Вместе с бабушкой он покинул родной Донецк и три дня стоял в очереди, чтобы попасть на аудиенцию к провидице. Встреча с пророчицей для мужчины стала судьбоносной.

"Сначала обсуждались вопросы здоровья. Они меня не очень тогда заинтересовали, и я не помню подробностей, а потом она сказала: "Там, откуда вы приехали, на вашей земле, земля будет смешана с кровью". Она сказала именно черная земля. Так перевел переводчик. Также она сказала, что сосед будет бить соседа. И еще, что над этим всем этим будет сидеть, властвовать и смеяться жестокий правитель. Все это будет продолжаться семь лет, пока не придет человек и не заберет нас под свою защиту. "А ты, – она сказала, – будешь бежать, как многие другие, туда, где защитят", - рассказал Константин телеведущему Дмитрию Шепелеву в студии "На самом деле" Первого канала.

Долгов уверен, что Ванга говорила о страшных событиях 2014 года, которые произошли в его родном Донбассе, вооруженном конфликте, в котором погибали его земляки. Журналист своими глазами увидел, как кровь окрашивает землю в черный цвет и понял смысл слов, сказанных ему ясновидящей. "Пять лет прошло. Но по сей день кровь смешивается с землей и гибнут люди", – говорит Константин.

Один из переводчиков Ванги Стоян Петров рассказал также, что ведунья называла примерную дату окончания смуты на Украине. "За несколько месяцев до смерти Ванги, на одной встрече она сказала, что будет конфликт на границе России и Украины. Я понял сейчас только, что это относится к Донецку и Луганску. Она сказала, что конфликт разрешится, когда противники пойдут друг другу навстречу и младший брат уступит старшему. Пройдет 25 – 30 лет, так что народу Украины придется немножко потерпеть", – интерпретировал слова ясновидящей переводчик.

Стоян добавил, что это пророчество Ванга произнесла в 1996 году, следовательно, уже в 2021 году следует ждать окончания конфликта. По его мнению, после этого в отношениях России и Украины воцарится мир. "Дай бог! Именно этого желают все", - резюмировал обомлевший Дмитрий Шепелев.