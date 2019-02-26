"Земля будет смешана с кровью": Шепелев обомлел от жуткого предсказания Ванги

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Вторник 26 февраля
Лента новостей
19:28
Марина Девятова даст юбилейный концерт в Кремле
19:25
Классика рока прозвучит в исполнении российской органистки
18:32
В Омске буйный пациент устроил дебош в больнице
18:06
На жителя Нижнего Новгорода набросился разъяренный бык
18:00
"Единая Россия" взяла на контроль мусорную реформу в Хакасии
16:11
Названы предвестники редкого вида рака
16:02
В Ростове посетители караоке-клуба устроили массовую драку
15:38
В Башкирии на стройке погиб человек
15:07
Золотые хиты рока вновь прозвучат в Кремле
14:44
В Новгородской области пациент санатория зарезал соседа
14:40
Турчак призвал к решению проблем местного самоуправления
14:15
Трясущаяся Буланова грязно выругалась из-за алиментов Радимова
14:14
Раскрыт новый метод похудения
14:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года
14:06
Грубиян Порошенко возмутил скотским поведением
13:57
В Домодедово на замену медикам привезли собак
13:35
"Мне мало!": ненасытившийся Лазарев обратился к Лорак
13:34
Кокорина и Мамаева снова оставили в СИЗО
13:33
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
13:25
По Москве проехали ракеты (видео)
13:22
Сына художника Сафронова обнаружили на месте взрыва дома в Магнитогорске
13:06
Джоли шокировала морщинами и синяками вокруг глаз
13:03
Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"
12:46
Аномальная погода в России удивила синоптиков
12:45
Лукашенко объявил о преемнике после ссоры с Путиным
12:37
Жесткое заявление Толкалиной о романе с ведущим-иностранцем
12:33
"Я скоро сдохну": признание сходящей с ума Яны Трояновой
12:16
Рапунцель высказалась о трех миллионах за ребенка
12:16
Мишулиных вышвыривает из шикарной квартиры объявившийся внук актера
12:05
Эректильная дисфункция: Собчак плачет из-за неожиданного подарка
11:43
Напуганный лишением наград Серебряков пошел на попятную
11:39
Вскрылись шокирующие подробности о судьбе пропавших Скрипалей
11:34
В разборках на "Евровидении-2019" нашли след ФСБ
11:32
"Мало веду": взъерошенный Галкин замахнулся на шоу Познера
11:22
Леонтьев развлекался с яйцами у друга-гея
11:12
"Расследование" Соболь и Навального об антисанитарии на комбинате оказалось фейком
11:07
Легендарную российскую топ-модель убил рак
10:47
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
10:41
"Пьяный клоун": рассказавший анекдот Порошенко прилюдно опозорился
10:36
Ольга Орлова сообщила об операции
10:23
Юлия Савичева призналась в тайной страсти
10:01
Чем питаются настоящие космонавты
10:01
Сенсационный поворот в отношениях Булановой и Радимова
09:55
Меган Маркл и принц Гарри решились на побег
09:44
Дочь Пескова затравили за стажировку в Европе
09:13
Медведеву и Туктамышеву выкинули в запас
09:07
"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской
08:31
Умер вокалист известной рок-группы
08:19
Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни
04:32
Погрязший в скандалах Виторган забросил могилу матери
02:33
Реальные истории: в браке главное секс, а не дети
00:17
Затравленную на родине певицу Maruv взяли под защиту в России
21:52
Плюнувшим в россиян Серебрякову и Панину врезали что есть мочи
21:50
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
21:45
Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко
21:31
В Челнах продавец сломал покупателю челюсть
21:29
Отметившая юбилей Успенская спуталась с молодым фаворитом
21:18
Доведенная украинцами до отчаяния Maruv отказалась ехать на "Евровидение"
20:57
Отобрал самое дорогое: Фадеев избавился от экс–солистки группы Serebro
20:51
На трассе в Удмуртии погиб водитель легковушки
20:47
Последняя капля: ненасытный Крид подложил свинью Тимати
20:34
В Челнах мужчина избил и обжег утюгом сожительницу
20:28
Общественность вступилась за брошенную в СИЗО многодетную мать
20:24
"Бутылкой человека по голове": вопящая звезда "Дома-2" устроила разборки
20:16
Как "Единая Россия" сохраняет память о Великой Отечественной
20:16
В Екатеринбурге на пенсионерку рухнула глыба льда
19:55
Maruv взвыла от жестких требований Украины
19:47
Житель Тюмени выстрелил в племянника из ружья
19:23
Названа чудовищная причина смерти мужа Божены Рынской
19:17
В Омске 7-летний мальчик зверски избил младшую сестру
18:58
"Сдохни!": невротичке Собчак потребовалась помощь психиатра
18:48
Под Нижним Новгородом без вести пропал 15-летний подросток
17:55
Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
17:50
В Приморском крае в школе произошло возгорание
17:49
Страдающая от болезни Виктория Боня не может попасть в больницу
17:33
Есть пострадавшие: в Уфе произошло тройное ДТП
17:14
Протеже Петросяна спасают от алкоголизма
16:50
Как низкая самооценка влияет на выбор в любви
16:36
Муж Божены Рынской умер при загадочных обстоятельствах
16:35
7 способов накачать бицепсы, как у Шварценеггера
16:32
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
16:24
С пропавшего Александра Кержакова трясут 13 миллионов для дочери
16:22
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
16:17
Курящую "Приму" Бабенко выкинули из театра
15:51
Как не остаться на улице при покупке квартиры
15:50
В Петербурге автолюбитель выстрелил в лицо пешеходу в ответ на замечание
15:39
"Сбрей на фиг три свои желтые волосины": раскабаневшую Волочкову публично выпороли
15:32
Под Мурманском женщина подожгла отдел полиции
15:30
Азербайджан ждет российских туристов
15:18
Рудковскую разнесли за отказ от старших детей
15:15
Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
14:57
Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко
14:57
Двое вандалов разгромили "Ласточку"
14:50
"Была бы на месте Меланьи": красотка Федорова о близком знакомстве с Трампом
14:43
Ковальчук раскрыла секреты новых "Тайн следствия"
14:30
Игорь Костолевский раскрыл правду о психически больном сыне
14:27
Муцениеце рассказала о "треше" в семье
14:22
Сотрудников парка Горького проверяют из-за стриптиза на корпоративе (видео)
13:55
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
13:45
Бортич рассказала о "свадьбе по-быстрому"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
Взбешенные россияне хотят отобрать у предателя Серебрякова самое дорогое
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции
Шоу-бизнес

"Земля будет смешана с кровью": Шепелев обомлел от жуткого предсказания Ванги

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Известная пророчица Ванга не любила говорить о политике, однако, впадая в транс, иногда делала предсказания, касающиеся будущего той или иной страны. Ведунья много лет назад рассказала, как в итоге сложатся отношения России и Украины.
прочитано 215 раз

Журналист Константин Долгов попал к Ванге еще ребенком. Вместе с бабушкой он покинул родной Донецк и три дня стоял в очереди, чтобы попасть на аудиенцию к провидице. Встреча с пророчицей для мужчины стала судьбоносной.

ПО ТЕМЕ

Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги

Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Сначала обсуждались вопросы здоровья. Они меня не очень тогда заинтересовали, и я не помню подробностей, а потом она сказала: "Там, откуда вы приехали, на вашей земле, земля будет смешана с кровью". Она сказала именно черная земля. Так перевел переводчик. Также она сказала, что сосед будет бить соседа. И еще, что над этим всем этим будет сидеть, властвовать и смеяться жестокий правитель. Все это будет продолжаться семь лет, пока не придет человек и не заберет нас под свою защиту. "А ты, – она сказала, – будешь бежать, как многие другие, туда, где защитят", - рассказал Константин телеведущему Дмитрию Шепелеву в студии "На самом деле" Первого канала.

Долгов уверен, что Ванга говорила о страшных событиях 2014 года, которые произошли в его родном Донбассе, вооруженном конфликте, в котором погибали его земляки. Журналист своими глазами увидел, как кровь окрашивает землю в черный цвет и понял смысл слов, сказанных ему ясновидящей. "Пять лет прошло. Но по сей день кровь смешивается с землей и гибнут люди", – говорит Константин.

Один из переводчиков Ванги Стоян Петров рассказал также, что ведунья называла примерную дату окончания смуты на Украине. "За несколько месяцев до смерти Ванги, на одной встрече она сказала, что будет конфликт на границе России и Украины. Я понял сейчас только, что это относится к Донецку и Луганску. Она сказала, что конфликт разрешится, когда противники пойдут друг другу навстречу и младший брат уступит старшему. Пройдет 25 – 30 лет, так что народу Украины придется немножко потерпеть", – интерпретировал слова ясновидящей переводчик.

Стоян добавил, что это пророчество Ванга произнесла в 1996 году, следовательно, уже в 2021 году следует ждать окончания конфликта. По его мнению, после этого в отношениях России и Украины воцарится мир. "Дай бог! Именно этого желают все", - резюмировал обомлевший Дмитрий Шепелев. 

Автор: Руслана Алексеева26 февраля 2019, 19:18

комментарии

Политика

Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

"Беременна!": секрет расставшейся с Гуфом Топурии всполошил россиян
"Назад ее не пустим": взбешенные украинцы плюнули на популярную в России певицу
"Воронка": Собчак показала известному режиссеру виртуозное владение языком
Простушке Волочковой всадил нож в спину близкий друг

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Подробности госпитализации тяжелобольного Данелии
В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Общество

Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни

Белорусский лидер наказал виновных
Шоу-бизнес

"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской

Журналистка излила всю боль в Facebook
Шоу-бизнес

Рапунцель высказалась о трех миллионах за ребенка

Звезда "Дома-2" вернется на проект с малышом
Шоу-бизнес

Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"

Она назвала украинцев обманщиками

Гороскоп

Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фоторепортажи

Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши

Спорт

Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru