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Шоу-бизнес

Шепелев взялся за беременную любовницу Моисеева

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Известный актер Алексей Моисеев после 13 лет брака бросил жену и ушел к молодой любовнице. Новая зазноба заявила, что ждет от артиста ребенка. 
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Алексей Моисеев стал популярным после роли оперативника Алексея Самойлова в детективном телесериале "Возвращение Мухтара". Долгие годы актер производил впечатление надежного человека и порядочного семьянина, возможно поэтому, когда его похождения вскрылись, друзья пары долго не могли в это поверить.

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 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Моисеев ушел от жены Ольги. 44-летний артист переехал из московской квартиры в загородный дом, который много лет строил для своих троих детей. В особняке он теперь живет с 29-летней Екатериной Соловьевой. Любовница знаменитости беременна.

"Я не бросаю семью, я не бросаю детей. Я забираю их из школы, отвожу их в кружки, по мере сил. Но большую часть своего времени я отдаю Кате, потому что она беременна, сами понимаете", – оправдывался Моисеев в студии "На самом деле" Первого канала.

Чтобы дать Екатерине уверенность в будущем, артист собирается отписать ее малышу треть своего нового загородного дома. Против этой инициативы выступает жена знаменитости Ольга.

Моисеева уверена, что Соловьева разбила семью не из-за большой любви, а по корыстным соображениям. Ольга уговаривает Алексея провести ДНК-тест.

Отметим, что подозрения супруги артиста небеспочвенны. Редакторы шоу нашли некоего Дениса Лобикова. Выяснилось, что мужчина уже 12 лет является гражданским мужем Екатерины. Вместе они воспитывают троих детей. Лобиков уверен, что ребенок, которого носит под сердцем Соловьева, – от него.

Под давлением девушке пришлось пройти генетическое исследование. Результаты экспертизы прямо в студии озвучил ведущий Дмитрий Шепелев.

"Вероятность того, что Алексей Валерьевич Моисеев является отцом еще не рожденного ребенка, составляет 0%. Ваше отцовство исключено", – резюмировал шоумен.

Автор: Руслана Алексеева28 февраля 2019, 16:17

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