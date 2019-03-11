Шепелев не сдержался после разоблачения предполагаемой дочери

Актер Владимир Стержаков недавно познакомился с француженкой Анной-Марией Клеман. Девушка заявила, что является его дочерью. Артист предложил возможной наследнице устроить очную ставку на шоу "На самом деле" Шепелева.

Владимир предположил, что Анна-Мария может быть мошенницей: девушка не смогла ответить на простые вопросы о матери. Она заявила, что не помнит, так как родительницы давно нет в живых. В студии программы "На самом деле" Шепелева Стержаков поделился своими опасениями.

Актер рассказал, что Клеман появилась в его жизни всего неделю назад. Она представилась дочерью его давней возлюбленной из Парижа. Девушка сама настояла на генетической экспертизе, которая подтвердила ее слова.

Отметим, что старший сын актера Владимира – Денис заявляет, что француженка – самозванка. Молодой человек некоторое время присматривался к девушке и выяснил, что его предполагаемая сестра временами говорит на русском языке без акцента. Более того, Денис проследил за Анной-Марией. Его удивило, что француженка очень хорошо ориентируется в незнакомой ей Москве и даже не пользуется навигатором.

Редакторы программы "На самом деле" Первого канала предложили Стержакову и Клеман пройти еще один генетический тест. Ведущий Дмитрий Шепелев озвучил его результаты: "Вероятность того, что Владимир Александрович Стержаков является отцом Анны-Марии Клейман составляет 99,9% – это означает, что это действительно ваша дочь".

Присутствующие в студии гости и эксперты не скрывали своего замешательства. Ситуацию прояснила некая Элеонора Новикова, которая несколько лет снимала квартиру вместе с предполагаемой дочерью звезды. Соседка рассказала, что Клеман родилась и выросла в России, в полной семье, ее настоящие родители и ныне здравствуют.

По словам Элеоноры, Анна-Мария подделала результат первой экспертизы. Этот тест был проведен между двумя мужчинами: отцом Владимиром Стержаковым и его сыном Денисом.

"Вы в тайне мошенническим образом берете материал Дениса. Вы выдаете этот генетический материал за свой собственный и отправляете его в лабораторию и получаете результат", – не сдержал эмоций ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев.

Шоумен уговаривал девушку сказать правду. Не выдержав давления Клейман заговорила. Анна-Мария призналась, что Новикова права, также она рассказала, как "обманула" второй генетический тест.

"Да я это сделала. Когда пришли сотрудники из лаборатории, Владимир пригласил всех на кухню, на чай. В этот момент я подменила образцы", – добавила девушка в студии программы "На самом деле" Шепелева.