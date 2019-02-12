Беременной любовнице Гуфа грозит срок после встречи с Шепелевым
По словам Шевцовой, два года назад, когда ей было 16 лет, Долматов привез ее к себе в дом, напоил и лишил невинности. После этого они поддерживали отношения на расстоянии. Блондинка утверждает, что ради нее артист бросил вокалистку Кети Топурию. Яна утверждает, что была беременна от рэпера, но сделала аборт, а этого ребенка хочет сохранить.
Однако сестра Гуфа считает эту историю наглой ложью. По мнению Ольги Долматовой, девушка оказывала ее брату интимные услуги за денежное вознаграждение, и никакого романа не было.
"Как Вас зовут? Яна? Просто на сайте эскорт-услуг в Екатеринбурге Ваша фотография под другими именами. Когда у моего брата был концерт, Вы постучались к нему в номер. Сексуально расстегнули пальто и предложили ему себя", – заявила Ольга в студии программы "На самом деле" на Первом канале.
Шевцова разразилась нецензурной бранью. А ведущий шоу Дмитрий Шепелев попросил звезду "Дома-2" предоставить справку, подтверждающую ее интересное положение. Девушка предъявила результаты УЗИ, выданные в женской консультации – полторы недели беременности.
Однако бумага из медицинского учреждения показалась редакторам программы подозрительной. Долматова связалась с регистратурой поликлиники. По телефону ей сообщили, что врач, который якобы обследовал Яну, там никогда не работал.
Шепелев заставил блондинку сдать кровь в экспресс-лаборатории. С результатами исследования ознакомился гинеколог-акушер Нона Овсепян.
"Яна Шевцова сдала анализ крови на бета-ХГЧ – это гормон, который показывает наличие беременности. То есть вне беременности хорионический гонадотропин человека не определяется. У Яны отрицательный результат, она не беременна. Это единственный анализ, который показывает беременность на самых ранних сроках", – пояснила врач.
Овсепян отметила, что справка Шевцовой, скорее всего, поддельная. По ее словам, беременность на таких ранних сроках не определяется на УЗИ.
Добавим, что использование заведомо подложных документов карается законом. После этой встречи с Шепелевым красотке может грозить срок. Согласно Уголовному кодексу, Шевцову могут наказать штрафом, или обязательными работами, либо исправительными работами, а также арестом на срок до шести месяцев.
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