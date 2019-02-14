"Они скоро все помрут": известный певец больно уколол Пугачеву и Баскова

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев прокомментировал состояние современной отечественной музыки и ее слушателей. Артист рад, что молодежь тянется к сложным формам, и расстроен тем, что люди после 40-50 лет продолжают слушать Аллу Пугачеву и Николая Баскова.

Алексей Кортнев признался, что к современной музыке относится неоднозначно: что-то ему нравится, а что-то – нет. "Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся "Обе две". Монеточка, "Муха" моя любимейшая, "Серебряная свадьба" из Минска и так далее. Из иностранных некоторые старенькие проекты. Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад", – убежден Кортнев.

Артист рад, что в России получил развитие рэп. "Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа, который можно назвать современной поэзией, показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы", – сделал вывод лидер группы "Несчастный случай".

Кортнев доволен тем обстоятельством, что молодежь любит слушать музыку со смыслом. "Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, а они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", – изящно уколол он Примадонну и "золотой голос России" в беседе с репортерами "Вокруг ТВ".

Напомним, что в апреле Алла Пугачева отметит юбилей. Примадонне исполнится 70 лет. В честь круглой даты организовано ее грандиозное выступление, билеты на которое стоят головокружительных денег. Место в третьем ряду партера на концерт "Алла Пугачева. P.S." в Москве обойдется в 260 тысяч рублей. Завышенные расценки шокировали и даже взбесили многих наших соотечественников.