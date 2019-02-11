"Черная метка" Пугачевой убила талантливого Осина
По словам продюсера, в 1997 году Евгений Осин поразил зрителей исполнением песни Примадонны "Любовь одна виновата". Однако после этого триумфального концерта артиста перестали звать на съемки и выступления.
Отказали Евгению и в участии в популярной тогда программе "Старые песни о главном". Жаров уверен, что вокалиста стали "вытеснять" из шоу-бизнеса. "Пугачева выдала черную метку", – заявляет он беседуя с журналистами.
"Я очень сильно ругался. Но видимо это ревность Пугачевская. Она всю жизнь была. Женька спел "Любовь одна виновата" так, что Пугачевой надо поучиться петь у него", – заявил продюсер в эфире программы "Прощание" телеканала "ТВ Центр".
Из-за невостребованности Осин сильно переживал, чтобы заглушить боль он стал злоупотреблять алкоголем. Проблемы росли как снежный ком, ситуация со временем только усугублялась.
Сам певец уже не мог бороться с пагубным пристрастием. Друзья и поклонники пытались помочь Евгению, предлагали выступления на корпоративных мероприятиях. Однако из-за пьянки Осин часто не выходил на сцену.
Артист проходил лечение от зависимости в реабилитационном центре, однако терапия не помогла. Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Он умер в одиночестве в своей квартире.
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