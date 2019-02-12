"Баба-яга": народ крестится от ужасающего вида 69-летней Пугачевой без грима
Алла Пугачева стала почетной гостьей на дне рождения семилетней Маргариты, дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотели сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Такой снимок – не только хорошая память, способ собрать сотни лайков, но и своего рода индульгенция.
Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих кадрах непривычно – без ретуши и долгой чистки на компьютере она напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. "Баба-яга!" – крестятся люди, увидев фотографии артистки без глянца.
Короткие шорты, молодежная кофта – все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но и нелепым.
Впрочем, Алле Пугачевой плевать, кто и что о ней говорит. "Мне донесли, что пишут, мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая-сякая, – рассказала артистка. – Да, я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свои яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мои старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, кто своими аплодисментами делал мою жизнь насыщенной и прекрасной".
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