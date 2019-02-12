"Баба-яга": народ крестится от ужасающего вида 69-летней Пугачевой без грима

Алле Пугачевой скоро стукнет 70 лет. Выглядит и чувствует она себя, что называется, согласно паспортным данным. Правда, мало кто знает, как выглядит певица без фильтров, косметики и ретуши.

Алла Пугачева стала почетной гостьей на дне рождения семилетней Маргариты, дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотели сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Такой снимок – не только хорошая память, способ собрать сотни лайков, но и своего рода индульгенция.

Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих кадрах непривычно – без ретуши и долгой чистки на компьютере она напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. "Баба-яга!" – крестятся люди, увидев фотографии артистки без глянца.

Короткие шорты, молодежная кофта – все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но и нелепым.









Впрочем, Алле Пугачевой плевать, кто и что о ней говорит. "Мне донесли, что пишут, мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая-сякая, – рассказала артистка. – Да, я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свои яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мои старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, кто своими аплодисментами делал мою жизнь насыщенной и прекрасной".