"Я взяла его за свечку": веселая Поргина сделала интимное признание о Караченцове

С момента смерти актера прошло почти 4 месяца. Как пережила их его вдова?

В свое время Поргину многие осудили за венчание с Караченцовым спустя 6 месяцев после страшной аварии. Говорили, мол, как она могла инвалида поставить перед алтарем" "Не я его поставила, он сам встал, – сделала интимное признание вдова. – Я его просила сесть на стул, он говорил: "перед богом стоять буду". "Ладно стой", – сказала я ему. Взяла его свечку и сказала, чтобы он держался за меня. Человек слабости своей проявил душевную силу".

Летели в Поргину камни и за веселы поминки по мужу, которые больше напоминали капустник. "Уходя, Коля сказал: "Не плакать, я ухожу в жизнь лучшую – без боли", – пояснила Поргина. -Поэтому, когда все близкие люди собрались на поминки, я им сказала, что мы должны закончить наш вечер тостом, который для Коли был очень важным: нам за жизнь выпить пора, а "гип-гип-ура" – это то, чему научили его спортсмены. Будучи инвалидом, он смотрел все спортивные передачи, где соревновались именно люди без рук, без ног. Он плакал и говорил: "Ну могут же". Как он кричал: "Давай лыжню". Мы орали, и радовались победе тех, кто лишен больших физических возможностей, но, кто может бороться за жизнь. Поэтому "За нашу жизнь бороться пора, "гип-гип-ура""

Досталось Людмил Андреевне и за шампанское, которое на поминках лилось рекой. "А что я должна пить? Литрами водку на поминках? – цитирует Поргину "Мир24". – Оно мое любимое. Я пила французское шампанское, которое Коля мне всегда покупал, когда я была грустна. Он бежал за ним со словами: "Сейчас я приду, девонька моя любимая".

Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.