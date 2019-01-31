"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова

Композитор Елена Суржикова много лет провела бок о бок с Николаем Караченцовым. Сам бог велел ей написать книгу о счастливых встречах, которые были у нее с актером. Но социальный роман "Гром небесный" был бы неполным без описания последних дней Николая Петровича.

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