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"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
Композитор Елена Суржикова много лет провела бок о бок с Николаем Караченцовым. Сам бог велел ей написать книгу о счастливых встречах, которые были у нее с актером. Но социальный роман "Гром небесный" был бы неполным без описания последних дней Николая Петровича.
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"В этом романе я подробно повествую о человеческих качествах Николая Караченцова, о том, сколько добрых дел он сделал, о том, скольким людям помог, – рассказала Суржикова "Дни.ру". – Мне в трудную минуту он тоже протянул руку помощи, и я считаю, что не могу молчать. Обязана описать его благородство и шлейф добрых поступков".

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Так получилось, что в тот момент, когда я собралась опубликовать роман, Коля ушел... И теперь мне приходится срочно писать последнюю главу и эпилог, где расскажу про его последние дни, про похороны, – вздохнула Елена Павловна. – Для меня, как и для многих друзей, его смерть стала настоящим потрясением, ужасом".

Сегодня Суржикова передала текст книги вдове актера Людмиле Поргиной – для ознакомления и благословения. В апреле, когда роман выйдет в свет, звезды отечественного шоу-бизнеса – Ирина Грибулина, Ксения Георгиади, Рада Рай, Ольга Кабо – соберутся на его презентацию.

А осенью, как писали "Дни.ру", должен состояться конкурс актерской песни имени Караченцова, на проведение которого Поргина ищет деньги. "Я знаю, что создание конкурса активно поддерживают и Владимир Быстряков, и Юрий Ряшенцев, и Нонна Гришаева, и Ольга Кабо, – рассказала Суржикова. – Я тоже сделаю все, что в моих силах, чтобы имя Николая Караченцова не было забыто". 

Автор: Иван Губкин31 января 2019, 10:54
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