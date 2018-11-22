Одинокая и красивая: овдовевшая Поргина отдыхает с арабами на курорте

Подруга жизни Караченцова покинула Россию. Она очень устала ухаживать за больным и заслужила долгожданный отдых.

24 ноября Поргиной исполнится 70 лет. Правда, юбилейные торжества она решила перенести. Дело в том, что Людмила Андреевна, посетив несколько столичных театральных премьер, уехала отдыхать на элитный курорт в Дубай. Там она и отметит день рождения – в окружении заботливых и внимательных арабов. А уж они знают толк в развлечениях!

Праздник в Москве было решено отложить. Скорее всего, он состоится после 4 декабря – со смерти Караченцова пройдет 40 дней. Друзья, коллеги и близкие актера соберутся на траурный поминальный обед. А здравицы и панегирики Поргиной прозвучат чуть позже – она достойна.

Красавица Людмила Поргина для Николая Караченцова была не просто женой, а добрым ангелом. Она 13 лет заботилась о тяжелобольном муже и сдувала с него пылинки – возила в заграничные путешествия, лежала с ним в клиниках, водила в театры.

"Обо мне часто говорят, что я-де таскала всюду больного мужа, – вздохнула Людмила Андреевна. – Я не таскала его, а хотела, чтобы он жил нормальной, полноценной жизнью, бывал в театре, который любил, ездил в путешествия. Коля был в ясном уме. Я понимала, что он говорит, поэтому больше всего не хотела, чтобы он чувствовал себя инвалидом".

Она забыла о карьере актрисы, посвятив себя мужу. Просто не могла поступить иначе. "Мы ведь с ним перед небом клялись быть вместе в горе и радости!" – пояснила Поргина корреспонденту "Дни.ру".

Супруг очень просил ее не горевать после его смерти, не лить слез, а жить на полную катушку. "Коля, понимая, что уходит, объяснил мне: "Люда, там хорошо, я там уже был, поэтому не надо слез, умоляю тебя. Я там тебя буду ждать, и там мы всегда будем вместе", – заверила Людмила Андреевна.