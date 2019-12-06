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"Звезда эпохи": в Кремле минутой молчания почтили память Началовой

Фото: pixabay.com
Певцы Сергей Захаров и Крис Кельми, композиторы Евгений Крылатов и Гия Канчели, рэпер Децл – все они ушли от нас в 2019 году. Им был посвящен трогательный номер на церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". 

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"Людей теряют только раз,/ И след, теряя, не находят,/ А человек гостит у вас,/ Прощается и в ночь уходит", – под запись пронзительной песни в исполнении Георгия Данелии на стихи Геннадия Шпаликова на экране Кремлевского дворца мелькали портреты звезд эпохи, сердце которых перестало биться недавно. Люди не могли сдержать слез, видя улыбающиеся лица Александры Стрельченко, Вилли Токарева. Юлии Началовой. Все они не раз выступали на этой сцене, а теперь ушли в вечность...

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Шесть тысяч зрителей встали, чтобы почтить минутой молчания память тех, чьи голоса и музыка дарили радость. Среди артистов, без которых опустела земля, нельзя не отметить Юлию Началову. Еще два года назад она была в качестве гостьи на торжественной церемонии, а сегодня ее нет с нами.

Поклонники, родственники и менеджмент звезды участвуют в масштабном флешмобе "Юля заслуженная!", добиваясь присвоения любимой певице почетного звания посмертно. Много и тех, кто считает, что Юлия Началова должна быть признана народной артисткой России наряду с Людмилой Зыкиной и Людмилой Гурченко.

Автор: 6 декабря 2019, 11:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не, ну точно, земли с могилы Началовой переели.Это же надо, "звезда эпохи".Трудно представить, что будут говорить о Пугачевой))
1

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