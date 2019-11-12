"Юля – заслуженная!": убитая горем мать Началовой поддержала людей

По всей стране продолжается грандиозный флешмоб в поддержку акции "Юля – заслуженная!". Сотни тысяч поклонников справедливо считают, что Началова достойна получить высокое звание заслуженной артистки России посмертно. Ее уникальный талант, чарующий голос, обаяние – все это полюбилось людям уже давно. Многие даже считают, что Началова уникальное явление в отечественной культуре, да и всей российской музыке, поэтому ее творчество надо изучать в школе. Мать звезды Таисия Николаевна сердечно благодарит всех за поддержку.

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