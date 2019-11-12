"Юля – заслуженная!": убитая горем мать Началовой поддержала людей

Весь менеджент артистки, включая ее пресс-секретаря Анну Исаеву, восхищен и тронут поистине всенародной любовью к Юлии Началовой. В "Инстаграм" даже был создан аккаунт @artistka_jn, на котором публикуются видеообращения в поддержку присвоения певице звания заслуженной артистки России. Люди искренне надеются, что их обращения будут услышаны.
Мама певицы Таисия Николаевна не ожидала такой волны огромной людской любви. "Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб, – говорит убитая горем от потери единственной дочери Таисия Началова. – Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, да и всего мира шлют фотографии со словами "Юля – заслуженная!". Нас поразило, что участники этой акции разных возрастов. Особую благодарность мы получаем от деток, которые растут на Юлиных песнях".
"Это движение поддерживают профессиональные музыканты, педагоги музыкальных и общеобразовательных школ, – продолжает Таисия Николаевна. – Спасибо за ваше неравнодушие, за светлую память и поистине народную любовь к нашей дочери".
Зрители обратили внимание на интерьер в квартире матери покойной певицы. Повсюду фотографии Юли разных возрастов, иконы.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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