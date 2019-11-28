"10-15 миллионов": названа стоимость памятника на могиле Началовой

Юлию Началову похоронили на 17-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы рядом с покончившим с собой мужем Божены Рынской – основателем НТВ Игорем Малашенко. Место там стоит 1,3 миллиона рублей. Но коммерческая стоимость места оказалась непосильной для жившей скромно семьи певицы. Поэтому друзья-артисты певицы при содействии депутата Оксаны Пушкиной написали официальное письмо правительству Москвы. И за заслуги артистки перед городом и страной было решено из бюджета оплатить похороны артистки на кладбище, где покоятся отмеченные государственными почетными званиями и наградами деятели науки, культуры и спорта.
Кто теперь оплатит установку памятника певице? Дело это очень затратное. Например, отец прославленного баритона Дмитрия Хворостовского признался "Дни.ру", что денег не хватало и семья была вынуждена продать квартиру певца. "В ней никто не жил, мы ее получили по наследству, а Диме она когда-то досталась от продюсера", – пояснил Александр Хворостовский.
Сколько же стоит памятник, подобный тем, что стоят на могилах Дмитрия Хворостовского, Жанны Фриске и Людмилы Гурченко? С этим вопросом "Дни.ру" обратились к самому известному столичному скульптору, который поставил немало памятников на могилах звезд. "Цена складывается из нескольких факторов, – говорит художник. – Во-первых, имя скульптора. Я знаю одного британца, памятники у которого любят заказывать русские бизнесмены – тот только за работу может брать несколько миллионов".
"Второе важное обстоятельство – материал, из которого будет сделана скульптура, – продолжает художник. – Бронзовое изваяние, как на могиле Хворостовского, стоит примерно 10 миллионов. Мраморное, как на могиле Гурченко, в полтора-два раза дороже. А если речь идет про скульптурную группу из гранита и бронзы, как у Фриске, то чуть дешевле".
Таким образом, памятник Юлии Началовой может стоить 10-15 миллионов. Пока непонятно, где небогатая семья певицы возьмет такие деньги. Но вполне может быть, что поклонники объявят сбор средств или поможет правительство города. Юля достойна.
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