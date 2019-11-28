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"10-15 миллионов": названа стоимость памятника на могиле Началовой

Фото: Пресс-служба
В первую годовщину смерти на могиле покойного принято ставить памятник. Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019-го. Получается, что уже сегодня должна полным походом идти работа над могильным изваянием, чтобы успеть к марту 2020 года.
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Юлию Началову похоронили на 17-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы рядом с покончившим с собой мужем Божены Рынской – основателем НТВ Игорем Малашенко. Место там стоит 1,3 миллиона рублей. Но коммерческая стоимость места оказалась непосильной для жившей скромно семьи певицы. Поэтому друзья-артисты певицы при содействии депутата Оксаны Пушкиной написали официальное письмо правительству Москвы. И за заслуги артистки перед городом и страной было решено из бюджета оплатить похороны артистки на кладбище, где покоятся отмеченные государственными почетными званиями и наградами деятели науки, культуры и спорта.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Кто теперь оплатит установку памятника певице? Дело это очень затратное. Например, отец прославленного баритона Дмитрия Хворостовского признался "Дни.ру", что денег не хватало и семья была вынуждена продать квартиру певца. "В ней никто не жил, мы ее получили по наследству, а Диме она когда-то досталась от продюсера", – пояснил Александр Хворостовский.

Сколько же стоит памятник, подобный тем, что стоят на могилах Дмитрия Хворостовского, Жанны Фриске и Людмилы Гурченко? С этим вопросом "Дни.ру" обратились к самому известному столичному скульптору, который поставил немало памятников на могилах звезд. "Цена складывается из нескольких факторов, – говорит художник. – Во-первых, имя скульптора. Я знаю одного британца, памятники у которого любят заказывать русские бизнесмены – тот только за работу может брать несколько миллионов".

"Второе важное обстоятельство – материал, из которого будет сделана скульптура, – продолжает художник. – Бронзовое изваяние, как на могиле Хворостовского, стоит примерно 10 миллионов. Мраморное, как на могиле Гурченко, в полтора-два раза дороже. А если речь идет про скульптурную группу из гранита и бронзы, как у Фриске, то чуть дешевле".

Таким образом, памятник Юлии Началовой может стоить 10-15 миллионов. Пока непонятно, где небогатая семья певицы возьмет такие деньги. Но вполне может быть, что поклонники объявят сбор средств или поможет правительство города. Юля достойна.

Автор: 28 ноября 2019, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
У нас только две певицы, одна певица это Эдита Пьеха и Алла Пугачева.
Остальные петь еще не научились как положено.
Ну хорошо еще и Анциферова.
Гость
Ответить
Эту бездарность приравняли к Хворостовскому и Гурченко ? А ж#пу её на том свете не разорвет от важности ? Таких в братской могиле хоронить надо...
ПилигримГость
Ответить
А вот, вдова Игоря Малошенко скажет, лучше бы эти денюшки отдали больным деткам церебральным параличом и онко.
ПилигримГость
Ответить
На вас (С-К) мраморных плит не напасешься!
НУЖНЫ МРАМОРНЫЕ КОПИ!
ПилигримГость
Ответить
Самый дорогой покойник во вселенной 21 века!
1

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