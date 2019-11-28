"10-15 миллионов": названа стоимость памятника на могиле Началовой

В первую годовщину смерти на могиле покойного принято ставить памятник. Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019-го. Получается, что уже сегодня должна полным походом идти работа над могильным изваянием, чтобы успеть к марту 2020 года.

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