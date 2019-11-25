Ушлый племянник разбазарил многомиллионное наследство Людмилы Зыкиной

Вокруг наследства легендарной певицы Людмилы Зыкиной бушуют страсти. Племянница артистки появилась в студии "Пусть говорят" на Первом канале.

В начале декабря запланирован аукцион, на котором должны уйти с молотка 40 украшений из коллекции Людмилы Зыкиной на общую сумму в 32 миллиона рублей. Наследники советской певицы уже пытались продать некоторые драгоценности ранее, однако результаты того аукциона были аннулированы по жалобе родственников. Теперь, по словам работников аукционного дома, все юридические вопросы решены.

Между тем племянница легендарной певицы, Екатерина Зыкина заявила в студии "Пусть говорят", что разрешения вновь проводить аукцион не давала. По словам женщины, она имеет права на треть богатств, оставленных Людмилой Зыкиной.

Напомним, наследство знаменитой артистки было распределено между детьми ее сводного брата – Сергеем, Георгием и Екатериной. Состояние Людмилы Зыкиной в 270 миллионов рублей должно было поровну поделиться между тремя родственниками.

Екатерина Зыкина в момент смерти тети была на последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросами имущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовался ее наивностью и обобрал до нитки. Более того, Сергей продал московскую квартиру, которая была подарена ей знаменитой тетей, и присвоил себе полученные от сделки средства. Сегодня у Екатерины остались только серьги артистки с бриллиантами, оценочная стоимость которых достигает двух миллионов долларов.

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Екатерина заявила, что Сергей продал большую часть имущества народной артистки и разбазарил вырученные средства. По словам Зыкиной, квартиру певицы на Котельнической набережной продали за 47 миллионов. Вырученных средств она так и не увидела. Сейчас от тех денег осталось всего сто тысяч рублей.

"Коллекции уже нет. Последняя информация у него, но изделия из изумрудов, которые у нее были, их уже нет. Бриллиант только большой (остался – Прим. ред). Он продает их. Я не знаю, за сколько. Он хранил драгоценности в коричневом чемоданчике, такая сумка у него", – поделилась Екатерина Зыкина.

Сергей Зыкин отказался принять участие в программе "Пусть говорят". Мужчина не хочет общаться в присутствии камер. Его интересы в студии представляло доверенное лицо. Представитель заявил, что никаких разногласий между наследниками Людмилы Зыкиной нет. Якобы племянник знаменитости сохранил коллекцию в первоначальном виде. Более того, все это время он оплачивал услуги по ее хранению.

Адвокат племянницы Людмилы Зыкиной Евгений Балелин тоже появился в студии "Пусть говорят". Юрист рассказал, что Сергей Зыкин и его адвокат провернули идеальную мошенническую схему. Последний, к слову, сейчас под следствием. Как оказалось, Сергей, Георгий и Екатерина имели одну общую банковскую ячейку, именно там старший из племянников Зыкиной обещал хранить деньги от покупки квартиры на Котельнической набережной, однако вырученные миллионы до хранилища так и не донес.

"Я с покупателем этой квартиры общался и спрашивал: "А почему вы не заплатили безналичным расчетом по 33% на счет каждого?" Они говорят: "А мы так и собирались сделать". Это было условие, поставленное со стороны Сергея и его адвоката, что оплата наличными. И это позволило потом украсть эти деньги", – сказал Евгений Балелин в студии "Пусть говорят".