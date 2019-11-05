Поднявшая юбку Вележева показала Борисову жуткие кровоподтеки

После громкого скандала актриса Лидия Вележева и ее близкие появились в ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала. Артистка заявила, что в громкой истории, которую в СМИ окрестили дебошем, виновен авиаперевозчик.

По сообщениям прессы, актриса Лидия Вележева устроила скандал на борту самолета. Якобы из-за странного поведения звезды рейс задержали. Представители компании-перевозчика заявили, что звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" родственники артистки вступились за Лидию Вележеву. Младший сын актрисы Димитрий Гусько отметил, что его матери не свойственно агрессивное поведение, поэтому она не могла устроить дебош.

Муж знаменитости народный артист России Алексей Гуськов заявил, что он и его супруга постоянные клиенты этой авиакомпании и ранее никаких проблем у них не возникало. По его словам, перевозчик "повесил" на Лидию вину за задержку вылета, хотя простой случился из-за технической неисправности. После он рассказал, что его жена действительно выпила бокал игристого вина: алкоголь знаменитости предложили стюардессы.

Артист поделился с присутствующими фотографиями, на них Вележева запечатлела множественные гематомы, которые остались на ее теле после встречи с полицейскими. С артисткой обращались очень грубо.

Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов подчеркнул, что стражи порядка, которые выводили Лидию из салона, не дали ей обуться. Вележеву вытащили на мокрую посадочную полосу в одном ботинке и без верхней одежды. Присутствующие в студии эксперты пришли к выводу, что блюстители закона превысили должностные полномочия.

"Я пришла на эту передачу, потому что я попала в странную, непривычную ситуацию, ситуацию неправды. Я ни в чем не виновата, на моем месте может быть любой человек", – заявила сама артистка, появившись в студии программы "Пусть говорят".

Вележева рассказала, что сотрудники полиции, которые силой выпроваживали ее, даже не представились, хотя делать это обязаны. После знаменитость вышла в центр съемочной площадки и приподняла подол юбки, показав бедро в кровоподтеках. Лидия предложила обязать авиакомпании установить в салонах видеорегистраторы. Звезда не собирается подавать в суд на перевозчика, она требует от компании публичных извинений и компенсации затрат, которые понесла из-за снятия с рейса.