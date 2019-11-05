Поднявшая юбку Вележева показала Борисову жуткие кровоподтеки

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Вторник 5 ноября
Лента новостей
21:37
В Казани из-за пожара в многоэтажном доме госпитализировали 8 человек
20:44
Оторвало голову: житель Ленобласти погиб под колесами поезда
20:16
Суровый "двойник Зеленского" угрожает свергнуть Лукашенко
19:05
В Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов
17:54
В Петербурге светофор рухнул на проезжающую мимо иномарку
17:46
Москвичей предупредили о погодной аномалии
17:12
Названы пять простых симптомов рака
17:12
Путин рассказал о войне с русским языком
17:05
Толкает на грех: сотрудник банка в Петербурге украл у клиента деньги из-за ипотеки
16:55
Машина каршеринга вылетела в кювет на шоссе в Петербурге
16:54
Звезда сериала "МУР есть МУР" умерла после продолжительной болезни
16:53
Топурия показала зажигающую на вечеринке маленькую дочь
16:45
Уберите: Пугачева резко отказалась выступать в Новый год за 21 миллион
16:43
Не рассчитал: житель Петербурга не смог перепрыгнуть с крыши на крышу и разбился
16:41
"Политическая провокация": Эстонии крепко врезали за демарш с кораблем из России
16:33
А вас и не ждали: жильцы дома в Одинцове сами расправились с огнем до приезда пожарных
16:26
В Петрозаводске охранник до полусмерти избил покупателя из-за бутылки водки
16:23
"Все, что от него осталось": Галкин приоделся благодаря Киркорову
16:18
Врачи рассказали о самых вредных сладостях
16:18
Распух и посинел: золотые руки врачей спасли половой орган жителя Подмосковья от ампутации
15:55
Новые Always Sensitive с технологией Smart foam: инновация, вдохновленная Азией
15:46
Пожар у моста в Москве попал на видео
15:40
Растолстела и отекла: Рапунцель из шоу "Дом-2" высказалась после слухов о второй беременности
15:39
Семенович позавидовала роскошному отдыху Кудрявцевой с молодым мужем
15:34
Как получить кредит: советы эксперта
15:33
Трампа втянули в секс-скандал
15:18
"Облик безысходности": россияне ужаснулись из-за неопрятного вида Яковлевой
15:17
Больше полусотни сотрудников отравились в сетевом гипермаркете в Санкт-Петербурге
15:15
На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрированы свыше 1100 человек
14:55
"Убойно": Пугачева задрала юбку прямо на сцене в Минске
14:48
"Наследника ждем!": жена Джигана показала округлившийся живот
14:32
"А денег у тебя на нее хватит?": Цымбалюк-Романовская покрутила перед носом любовника своей "мохнаткой"
14:32
Родители против: 70% россиян не хотят детей-разведчиков
14:28
Второклассницу выставили с праздника из-за несданных денег на нужды школы
14:24
Парламентарии сближают законодательство стран ОДКБ
14:22
Блюменкранц из шоу "Дом-2" узнал результаты ДНК-теста на отцовство
14:18
Известный телеведущий "опустил" зарвавшуюся Маркл
14:13
"Хапуга и взяточник": обнаглевшего Порошенко выставили за дверь
14:04
"Нашей встречи вполне могло не быть": Вуличенко посвятила в подробности личной жизни
13:54
Серый волк из Монголии установил мировой рекорд
13:53
"Что-то в ней было фальшиво": друг раскрыл детали романа Жигунова и Заворотнюк
13:35
Популярный сок провалил проверку на качество
13:35
Загнали в угол: в Киеве решились на отчаянный шаг
13:10
"Лучше точно не будет": сын о неизлечимо больной Маргарите Тереховой
13:08
Турция обложит туристов налогами
13:00
В больнице Миасса уборщица вытерла лицо пациентке тряпкой с фекалиями
12:49
Срочная эвакуация: жизнь Джоли оказалась под угрозой на съемках фильма
12:48
Вдова избавилась от ценных вещей Кобзона
12:43
Как модные "развивашки" наносят непоправимый вред детям
12:40
Володина избрали председателем ПА ОДКБ
12:40
У Баскова заподозрили страшную болезнь
12:27
"Я больше не могу!": Агутин объявил о расставании
12:17
Плохо кончит: предсказана судьба оскорбившего Путина Лукашенко
12:03
Собчак боится развода с Богомоловым из-за страстных поцелуев с другим
12:02
"Ангелы здесь больше не живут": закатившую в храме Христа концерт Анне Вески забросали пирожками
12:02
Уволенный за служебный роман топ-менеджер McDonald’s получит $8 млн
11:58
Убийца детсадовца в Нарьян-Маре попал на видео
11:50
"Подтяжка, ботокс, пилинг?": Гузеева показала пышную грудь
11:33
Chevrolet Tahoe: большой и страшный
11:29
Возбуждено дело о мошенничестве от имени Собчак
11:05
"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены
11:03
Дым сигарет для глаз оказался опаснее гаджетов
11:02
Голодный и с синяками: измученный Зеленский шокировал народ
10:56
Украинская певица уделала россиян и присвоила все лавры
10:53
Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области
10:38
Москвичам пообещали "глобальное потепление"
10:28
Четыре человека сгорели в машине в жуткой аварии в ЕАО (видео)
10:06
Пожар на ферме в Саратове унес жизни 10 тысяч кроликов
09:56
Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа
09:31
"Уже невозможно жить на лекарствах": отказавшаяся от препаратов Тотьмянина рискнула здоровьем
09:16
Звезда "Квартета И" бросила жену после скандала с изменой
09:06
Имя Пугачевой всплыло в сенсационном деле об убийстве Киркорова
08:40
"Ты в подметки не годишься": экс-ученицу Тутберидзе заклевали из-за Загитовой
08:06
Ева Польна о состоянии госпитализированной дочери
06:43
Женщины и быстрые романы: сделано шокирующее заявление в день рождения Прилучного
06:30
Назван единственный способ спасти гибнущего Зеленского
04:28
"Угаснет быстро": женатого Плющенко ждет мимолетная страсть
02:38
Блуд и молодая любовница: всплыли шокирующие данные о личной жизни 70-летнего Градского
00:17
Орбакайте заикнулась о женитьбе среднего сына
22:14
Могла потерять ребенка: экс-солистке "ВИА Гры" сделали пластику во время беременности
20:07
Заявившей об уходе Пугачевой обещали орден Зеленского
17:56
Навка в халате и без косметики стала сенсацией
17:42
По душе: Бузова отреагировала на внимание Харламова
17:24
Срочно: аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing
17:01
"Эх, Люба… Стыдно": Толкалина нарушила важный церковный запрет
16:08
В Москве из-за сообщения о минировании проверяют ГУМ на Красной площади
15:48
Шепелев вразумил высмеянного шестилетнего сына
15:18
Побитая Асмус взвыла из-за жуткой травли
14:39
Билана подвергли издевательствам на Первом канале (видео)
14:35
Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке
14:15
Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко
13:34
"Капитулянт": объявлено о свержении сдавшего позиции Зеленского
13:24
"Раним друг друга": Тодоренко рассказала о ссорах с Топаловым
12:52
"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр
12:21
"Давала по попе и закрывала в комнате": Навка о строгости к маленькой дочери
12:05
"Занудный папаша": Галкин сравнил себя с Пугачевой и расстроился
12:04
Умер знаменитый российский композитор
11:40
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
11:18
"Грустно смотреть": вышедшего на лед мужа Заворотнюк хорошенько пнули
10:55
"Мне нужно работать": Пугачева пропустила похороны родственной души
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Блуд и молодая любовница: всплыли шокирующие данные о личной жизни 70-летнего Градского
"Угаснет быстро": женатого Плющенко ждет мимолетная страсть
Женщины и быстрые романы: сделано шокирующее заявление в день рождения Прилучного
"Эх, Люба… Стыдно": Толкалина нарушила важный церковный запрет
Загитову "уделала" молодая соперница
Бывший муж Лорак повеселился с дочьерью и ее няней в ресторане
Шоу-бизнес

Поднявшая юбку Вележева показала Борисову жуткие кровоподтеки

Лидия Вележева. Фото: www.globallookpress.com
После громкого скандала актриса Лидия Вележева и ее близкие появились в ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала. Артистка заявила, что в громкой истории, которую в СМИ окрестили дебошем, виновен авиаперевозчик.
прочитано 1102 раза

По сообщениям прессы, актриса Лидия Вележева устроила скандал на борту самолета. Якобы из-за странного поведения звезды рейс задержали. Представители компании-перевозчика заявили, что звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ПО ТЕМЕ

"Ранним утром совокупили": оскандалившаяся Вележева нашла заступницу

Алкоголь со снотворным: угодившая в скандал Вележева созналась в причинах дебоша на борту самолета

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" родственники артистки вступились за Лидию Вележеву. Младший сын актрисы Димитрий Гусько отметил, что его матери не свойственно агрессивное поведение, поэтому она не могла устроить дебош.

Муж знаменитости народный артист России Алексей Гуськов заявил, что он и его супруга постоянные клиенты этой авиакомпании и ранее никаких проблем у них не возникало. По его словам, перевозчик "повесил" на Лидию вину за задержку вылета, хотя простой случился из-за технической неисправности. После он рассказал, что его жена действительно выпила бокал игристого вина: алкоголь знаменитости предложили стюардессы.

Артист поделился с присутствующими фотографиями, на них Вележева запечатлела множественные гематомы, которые остались на ее теле после встречи с полицейскими. С артисткой обращались очень грубо.

Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов подчеркнул, что стражи порядка, которые выводили Лидию из салона, не дали ей обуться. Вележеву вытащили на мокрую посадочную полосу в одном ботинке и без верхней одежды. Присутствующие в студии эксперты пришли к выводу, что блюстители закона превысили должностные полномочия.

"Я пришла на эту передачу, потому что я попала в странную, непривычную ситуацию, ситуацию неправды. Я ни в чем не виновата, на моем месте может быть любой человек", – заявила сама артистка, появившись в студии программы "Пусть говорят".

Вележева рассказала, что сотрудники полиции, которые силой выпроваживали ее, даже не представились, хотя делать это обязаны. После знаменитость вышла в центр съемочной площадки и приподняла подол юбки, показав бедро в кровоподтеках. Лидия предложила обязать авиакомпании установить в салонах видеорегистраторы. Звезда не собирается подавать в суд на перевозчика, она требует от компании публичных извинений и компенсации затрат, которые понесла из-за снятия с рейса.

5 ноября 2019, 21:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гуськов и Вележева показали красавца-сына

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ЗГость
Ответить
Гадко ГНУСНОСТЬ подло
ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА
НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНО
ДА ТАЛАНТЛЫ
НО ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО ДВЕ ВЕЩИ НЕ СОВМЕСТИМЫ
ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛА
ЗГость
Ответить
СТЫДНО ЗА СЕДЯЩИХ В СТУДИИ И ОНИ ОПРАВДЫВАЮТ ЕЕ
А КАК ОНА РАЗГОВАРИВАЛА С ОСТАЛЬНЫМИ РАССАЖИРАМИ
КАРАЧИНЦЕВ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ РЕЗУЛЬТАТ
МАРЬЯ НОВ ПЬЯНКИ РЕЗУЛЬТАТ
ЛЕОНИД БЫКОВ РЕЗУЛЬТАТ
МНОГО МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ
БОЯРСКИЙ ПАРКУЮСЬ ГДЕ ХОЧУ
ГОСПОДА ГОРДОСТЬ СТРАНЫ
БУДЬТЕ ГОРДОСТЬЮ ВО ВСЕМ
Гость
Ответить
гематомы от того, что она на ногах не стояла. стукалась о все углы. чего оправдываться и <цензура> других. все же видно на видео. конфликт начался с нее, родимой...устроили тут шоу((... надо было тихо извиниться и все
Гость
Ответить
Дурацкие объяснения!!!
Гость
Ответить
А ведь просто надо было послушать стюардесс и пристегнуться. И всё, никакого скандала. Но нет же, мы же заслуженные артистки, и у нас муж сам старый великий пень Гуськов!
1

Популярные темы форума

Политика

Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко
"Капитулянт": объявлено о свержении сдавшего позиции Зеленского
Лукашенко нанес чудовищное оскорбление Путину
"Просто ненавидит": Трамп заявил о неприязни к Украине

Шоу-бизнес

Народ обомлел при виде сына звезды MTV
"Мне надо просто расслабиться!": Свиридова на шикарном банкете объяснила свое поведение
"Диеты и голодания": знаменитая певица сообщила о жутком диагнозе
Поднявшая юбку Вележева показала Борисову жуткие кровоподтеки

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

"Я больше не могу!": Агутин объявил о расставании

Откровенное интервью артиста
Шоу-бизнес

Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа

Ведущая покинула Россию
Шоу-бизнес

"А денег у тебя на нее хватит?": Цымбалюк-Романовская покрутила перед носом любовника своей "мохнаткой"

Пианистка гладила себя руками

Шоу-бизнес

"Убойно": Пугачева задрала юбку прямо на сцене в Минске

Примадонна произвела фурор

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru