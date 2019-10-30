Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка

Зыкина не только покупала и принимала в дар редкие украшения, но и заказывала их у признанных мастеров. В итоге после смерти Людмила Георгиевна оставила серьги, браслеты и колье на общую сумму в 32 миллиона рублей.
Наследники Зыкиной, ее племянники, устроили настоящую войну за богатства знаменитой тетушки. Родственники советской звезды долго не могли поделить драгоценности и обвиняли друг друга в воровстве.
Между тем, сегодня, 30 октября, стало известно, что 40 украшений из коллекции Людмилы Зыкиной уйдут с молотка. Аукцион состоится в начале декабря, приобрести украшения легенды прошлого века сможет любой желающий.
"Это редкие модели с бриллиантами, изумрудами, аметистами, бирюзой, гранатами, в белом и желтом золоте и серебре — многие украшения изготавливались по индивидуальным эскизам и персональным заказам. О любви "Мисс Волги" к ювелирным украшениям ходили легенды", - цитирует представителя аукционного дома StarHit.
Главным лотом предстоящих торгов станут любимые серьги Людмилы Зыкиной. Это украшения с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена этих драгоценностей – один миллион рублей.
Интересно, что наследники советской знаменитости Людмилы Зыкиной уже пытались продать некоторые из украшений ранее. Однако результаты того аукциона были аннулированы по жалобе вновь появившихся родственников. Теперь по словам работников аукционного дома, все юридические вопросы решены.
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