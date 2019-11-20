Похудевший на 100 килограммов и перенесший пластику Семчев подорвал здоровье

В начале ноября в СМИ появилась информация о госпитализации Александра Семчева. Сообщалось, что актера забрала скорая. У знаменитости упало давление, а также случился сердечный приступ. Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Семчев опроверг эту информацию, заявив, что в больнице не был.
Александр рассказал, что сбросил сто лишних килограммов и сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшей кожи. Теряла вес звезда кино без помощи специалистов.
"Я худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Я мысленно делил тарелку на три части. С докторами я не советовался, анализов никаких не сдавал, – заявил Александр Семчев.
Артист не стал скрывать, что после такого экстремального похудения чувствует себя неважно. Здоровье пошатнулось.
"Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота начинается. Удивительно, но начало понижаться давление", – сказал герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят".
Александр Семчев поведал также, что его карьера пошла в гору. В родном МХТ им. Чехова актеру ролей пока не дают, однако в кино снимают с удовольствием.
"Хвастать не буду. В театре я жду предложений, а в отношении кинематографа все случилось. Дальше, надеюсь, что будет больше. Пока я снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это разные люди", – рассказал Александр Семчев в эфире "Пусть говорят".
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Как повысить рождаемость?
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Предложили сняться в порно
Не делает куни
как быстро покинуть этот мир
Волосы на Влагалище.
не оценила подарок
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?