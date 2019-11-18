Грязные разборки Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой прогремели на всю страну

По мнению блогера Лены Миро, это уже давно известный факт и удивляться тут нечему. "А что, хоть кому-то, кроме тупоголовых ПТУшниц, фанатеющих от СерГея, это не было понятно с самого начала театрализованных отношений?" – удивилась обозреватель.
Автора поразила агрессивная реакция Леры на высказывание. Та пригрозила в ответ на слова Дмитрия раскрыть все его секреты.
"Лично мне было бы, конечно, интересно узнать, каков Шепелев проходимец, со слов Кудрявцевой и прочих ее подруг-дырочек", – призналась скандальный блогер.
Тем не менее, больше Лену интересует, что сподвигло телеведущую прикрывать Сергея. "Зачем она это делала? С какой целью? Неужели ей заплатили за это? И как заплатили? Чем рассчитались?" – не унималась Миро.
Она предположила, что именно роман с Лазаревым помог Кудрявцевой стать популярной телеведущей. "Ну, как – теледивой? Примерно как Роза Сябитова. Тот же уровень. Спрашивает у людей их тайны – все по сценарию, а черные дыры платят, чтобы их об этом спросили. Мерзость какая", – резюмировала обозреватель.
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