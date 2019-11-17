Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым

Один из подписчиков вдовца удивился, узнав, что у Дмитрия завязались новые отношения. Он признался, что считал журналиста геем.
"Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла", – ответил на это Шепелев.
Это высказывание моментально дошло до Кудрявцевой, которую оно явно не обрадовало. Она оперативно опубликовала в Сторис в своем Инстаграм ответ ведущему программы "На самом деле".
Актриса заявила, что сегодня узнала три новости. Во-первых, что Дмитрий зарегистрирован в этой социальной сети. Во-вторых, что она заблокирована у него в подписках. И, в-третьих, что при всем при этом шоумен почему-то пишет о ней.
"Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона", – пригрозила разъяренная светская львица.
Отметим, новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Как писали ранее "Дни.ру", молодые люди познакомились благодаря их детям.
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