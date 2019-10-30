"Хватит!": позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями

Поющую телеведущую Ольгу Бузову предлагают отправить на вокальный конкурс "Евровидение 2020". Между тем эксперты высказываются против ее кандидатуры.

Сегодня, 30 октября, СМИ сообщили, что звезду шоу "Дом-2" могут послать на главное европейское музыкальное состязание. Позже пиар-директор певицы и телеведущей Антон Богославский опроверг эту новость, заявив, что таких предложений им не поступало. Однако после он намекнул, что его подопечная готова обсудить возможность выступления на "Евровидении".

Против появления Ольги Бузовой в Роттердаме, именно там пройдет конкурс в следующем, 2020 году, выступает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник сказал корреспонденту "Дни.ру", что поющая телеведущая не сможет достойно представить Россию.

"Ну какая Бузова? Какое "Евровидение"? Каждый год Олю сватают на этот конкурс и все мимо. Думаю, что она и сама прекрасно понимает, что вживую ей поразить жюри Евровидения не получится, да и европейские зрители скорее всего будут не в восторге от ее исполнения. А позориться нашей стране на конкурсе больше не стоит. Мы уже получили по полной в Португалии с Юлией Самойловой. Я не думаю, что Бузова захочет нечто подобное повторить. У нас много прекрасных вокалистов, а все новости крутятся вокруг Ольги Бузовой. Может хватит уже", – погнал звезду в шею Вадим Манукян.

Добавим, что недавнее выступление Ольги Бузовой в московском гей-клубе наделало много шума. Репортаж о сольнике звезды, опубликованный на "Дни.ру", оказался резонансным. Концерт поющей телеведущей для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией обыватели назвали вакханалией.