"Чтобы вся падаль сгорела": взбешенный народ потребовал умертвить Бузову вместе с геями

"Более 4,3 миллионов россиян посетили 11 000 храмов по всей стране во время пасхальных богослужений" – еще в 2016 году рапортовало МВД. За последующие годы количество культовых сооружений выросло. В одной только Москве сегодня насчитывается 1110 храмов и часовен. Казалось бы, смирение, человеколюбие, доброта и благость должны разливаться повсеместно аки святое миро.
Но, как писал Шекспир, "что-то прогнило в датском королевстве". Агрессия в воздухе висит так плотно, что кажется, можно резать ножом. Жители богохранимой страны призывают казнить, распять, посадить на кол, четвертовать, бросить в газовые камеры – а лучше все сразу – тех, кто мыслит, чувствует и любит иначе. А начать зачистку стоит с Ольги Бузовой и сотни геев, которые пришли на ее концерт.
Вот лишь некоторые – самые мягкие – из читательских комментариев под репортажем о выступлении звезды "Дома-2" в клубе для любителей однополой любви: "Неужели в Москве пропали правильные правые ребята, которые будут очищать город от этих гнойных пи***в?!", "Расстрелять надо и Бузову, и геев", "Надо было поджечь клуб и спасти Россию от геев и Бузовой", "Бузову к стенке и расстрелять... И остальных туда же... То, что она делает, открытая и наглая пропаганда", "Почему в этом клубе в этот вечер не было теракта?!", "Надо было двери заварить и поджечь", "Почему в это время в этом клубе не произошел какой-нибудь несчастный случай, как в "Хромой лошади", чтобы вся падаль разом сгорела?!".
Вспоминается героиня Елены Соловей Ольга Вознесенская из фильма Никиты Михалкова "Раба любви", которая сказала ставшую крылатой фразу: "Господа! Господа, вы звери…". Вы же ходите по монастырям, покупаете огромные свечи, целуете иконы, христосуетесь на Пасху, читаете в транспорте молитвословы, осеняете себя крестом при виде маковок церквей, освящаете машины и квартиры. Вы перед богом выслуживаетесь, а людей ненавидите. И это лицемерие – самый большой грех.
В нашей стране всегда с особенным размахом празднуется День победы. Но как можно украшать себя Георгиевскими лентами, гордиться тем, что деды победили фашизм, истребили насилие, и одновременно самим требовать умертвить всех геев, подобно нацистам в концентрационных лагерях?
"Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю", – писал Чехов в "Вишневом саде".
Перефразируя его, можно сказать всем тем, кого так бесят геи и Бузова: "Если бы энергия, которую вы затратили на борьбу с ними, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю".
Потратьте силы на семью. Сходите в театр. Почитайте книгу. Не судите, да не судимы будете. И главное, не желайте смерти другим, чтобы курносая к вам не пришла вначале. А геи и Бузова сами разберутся, кого любить и для кого петь.
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