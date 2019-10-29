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"Чтобы вся падаль сгорела": взбешенный народ потребовал умертвить Бузову вместе с геями

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Репортаж "Дни.ру" о выступлении звезды "Дома-2" в самом большом гей-клубе Москвы оказался резонансным. Почти полтора миллиона прочтений, десятки ссылок в других СМИ, три сотни комментариев. И каких комментариев! Почитаешь и ужаснешься – ведь люди, которые их пишут, среди нас.
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"Более 4,3 миллионов россиян посетили 11 000 храмов по всей стране во время пасхальных богослужений" – еще в 2016 году рапортовало МВД. За последующие годы количество культовых сооружений выросло. В одной только Москве сегодня насчитывается 1110 храмов и часовен. Казалось бы, смирение, человеколюбие, доброта и благость должны разливаться повсеместно аки святое миро.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Но, как писал Шекспир, "что-то прогнило в датском королевстве". Агрессия в воздухе висит так плотно, что кажется, можно резать ножом. Жители богохранимой страны призывают казнить, распять, посадить на кол, четвертовать, бросить в газовые камеры – а лучше все сразу – тех, кто мыслит, чувствует и любит иначе. А начать зачистку стоит с Ольги Бузовой и сотни геев, которые пришли на ее концерт.

 

 

Вот лишь некоторые – самые мягкие – из читательских комментариев под репортажем о выступлении звезды "Дома-2" в клубе для любителей однополой любви: "Неужели в Москве пропали правильные правые ребята, которые будут очищать город от этих гнойных пи***в?!",  "Расстрелять надо и Бузову, и геев",  "Надо было поджечь клуб и спасти Россию от геев и Бузовой", "Бузову к стенке и расстрелять... И остальных туда же... То, что она делает, открытая и наглая пропаганда", "Почему в этом клубе в этот вечер не было теракта?!", "Надо было двери заварить и поджечь", "Почему в это время в этом клубе не произошел какой-нибудь несчастный случай, как в "Хромой лошади", чтобы вся падаль разом сгорела?!".

Вспоминается героиня Елены Соловей Ольга Вознесенская из фильма Никиты Михалкова "Раба любви", которая сказала ставшую крылатой фразу: "Господа! Господа, вы звери…". Вы же ходите по монастырям, покупаете огромные свечи, целуете иконы, христосуетесь на Пасху, читаете в транспорте молитвословы, осеняете себя крестом при виде маковок церквей, освящаете машины и квартиры. Вы перед богом выслуживаетесь, а людей ненавидите. И это лицемерие – самый большой грех.

В нашей стране всегда с особенным размахом празднуется День победы. Но как можно украшать себя Георгиевскими лентами, гордиться тем, что деды победили фашизм, истребили насилие, и одновременно самим требовать умертвить всех геев, подобно нацистам в концентрационных лагерях?

 

 

"Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю", – писал Чехов в "Вишневом саде".

Перефразируя его, можно сказать всем тем, кого так бесят геи и Бузова: "Если бы энергия, которую вы затратили на борьбу с ними, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю".

Потратьте силы на семью. Сходите в театр. Почитайте книгу. Не судите, да не судимы будете. И главное, не желайте смерти другим, чтобы курносая к вам не пришла вначале. А геи и Бузова сами разберутся, кого любить и для кого петь.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

29 октября 2019, 13:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У каждого есть свое мнение и каждый имеет право ,как написать ,выражая свои мысли Только одни написали ,как вы считаете грубо,а другие думают так ,но более спокойные, менее эмоциональные Уважаемый,, автор не надо классику, смешивать, применять,как сравнение,все до такой степени разные вещи Понятно вам надо блеснуть умом написать эту заказную статью Забегали люди Бузовой,опять хотят сгладить действия своей тупой, Бузовой Так же бегали с выходкой Бузовой, с "блокадницей" Пиарится, <цензура> на всем этом, считая хамство и порнуха будет интересна многим ,доводит многие вещи до скандала Как грязно и мерзко Явно заказали статью у этого кандидата- журналиста,а он всего не знает про прост.. Бузову Уловил смысл и написал ..Не надо влезать в это болото, под названием команда Бузовой ,там хамов хватает ,есть и главная поддержка, самозванца из Госдумы ВСЕ ПИАР, ИНТЕРЕС К ЭТОЙ ШАЛ..ПРОХОДИТ ,НАДО ЖЕ ЧЕМ ТО УДИВИТЬ НАРОД И НАПОМНИТЬ О ТОМ ,ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ БЕЗДАРЬ, БУЗОВА ,как с покупкой квартиры Красивые картинки А все ,ПУСТОЕ
Василий
Ответить
У нас всего осталось 10 % настоящих мужчин!!!
1

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