Ольгу Бузову затравили за шорты поверх колготок

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Среда 30 октября
Лента новостей
15:39
Посольство Израиля приостановило работу в России
15:31
Девушку вытолкнули из окна на севере Москвы
15:13
Министр экономики госпитализирован после выступления (видео)
15:12
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
14:59
Подмосковные полицейские задержали похитителей квадроциклов
14:51
В Башкирии умер народный артист
14:47
"Меньше расходов на лекарства": россияне стали реже болеть
14:44
В аэропорту Домодедово мужчина пытался провезти часы за 2 миллиона
14:20
Придавившей Загитову чемпионке дали ценный совет
14:17
В Калининграде двухлетний ребенок попал под колеса авто
14:02
Рост числа смертельных заболеваний: стало известно о последствиях глобального потепления
13:26
Спастись от рака легких можно с помощью йогурта
13:22
Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу
13:22
Объявлена дата долгожданного боя Хабиба Нурмагомедова
13:17
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
13:13
В московской школе произошла стрельба
12:37
Приехавший в Донбасс Зеленский попал в заложники
12:35
Почему в России не говорят о сексе
12:34
"Шпага дымится": возбужденные россияне обласкали Самбурскую
12:29
Раскрыта тайна последнего брака Лолиты Милявской
12:12
Ротшильды дербанят Украину: что им нужно от одной из самых бедных стран Европы
12:07
Известная артистка оправдалась за глумление над трупом
11:38
Победоносный Овечкин взял новую вершину
11:32
Обманул Путина? Вскрылась чудовищная ложь Зеленского
11:32
Обнаженная Кристина Асмус с треском провалилась
11:16
Богатый любовник жестоко обманул Анастасию Волочкову
11:06
Сгоревший в Москве автобус попал на видео
11:03
В Москве двух человек зажало между трамваями
10:47
Михалкова объяснила причину ухода из "Уральских пельменей"
10:43
20-летнюю дочь певицы Славы сняли в свадебном платье
10:24
Плюнувшая Пугачева ушла в отрыв
10:15
В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского
10:13
"Пропащие люди": украинский телеведущий унизил жителей Донбасса
10:11
Возможны аварии: москвичей предупредили о гололедице
09:30
Предпочтения Елизаветы II разочаровали мужчин
09:27
Смерть близкого человека выбила Андрея Губина из колеи
09:07
В Москве в результате ДТП пострадал человек
09:04
"Ты ведьма!": голая Монеточка не на шутку растревожила народ
08:34
Новое несчастье: мать Анастасии Заворотнюк теряет слух
08:18
Все сорвали: певице Валерии подложили свинью
08:11
"Мы ее обожаем": Толкалина сообщила о пополнении в семье
06:35
Взрыв гранаты: озвучена причина гибели Зеленского
06:05
"Сама нежность": мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком
04:27
"Это же артист растет!": сын Подольской и Преснякова поразил неожиданным талантом
02:33
Чем опасны ночные перекусы
00:19
"Все у них уже прогорело": на отношениях Ивлеевой и Элджея поставили крест
21:52
"Заменить идеал": заговорили о личной жизни вдовы Хворостовского
21:35
В работе Google произошел глобальный сбой
21:19
Хулиганка Наргиз набросилась на Фадеева из-за "пьяного" концерта
21:04
Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
20:42
"Вас разводят!": Сергей Зверев стал жертвой лживых организаторов конкурсов красоты
20:38
В Удмуртии машина насмерть сбила мужчину
20:32
Злопамятная Собчак отомстила Харламову через оскандалившуюся Асмус
20:20
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
20:07
Бузову призвали потренировать язык с опытным наставником
19:49
Руководивший затоплением станции "Мир" академик умер после продолжительной болезни
19:30
Названа роковая ошибка списанного со счетов Зеленского
19:21
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык "убогим"
19:21
"ЕР": введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам преждевременно
18:59
"У дочери две квартиры": Тарасов высказался о разборках с экс-женой
18:42
В Петербурге автомобиль протаранил здание школы
18:26
Ученые назвали самый вредный продукт
18:11
Эксперты: Будущее бизнеса – за облачными технологиями
18:10
Фадеев заговорил после слухов о сердечном приступе
17:54
Вид 84-летней Фрейндлих вызвал беспокойство
17:53
Наследница в пролете: освободившийся из тюрьмы бизнесмен требует миллионы Быстрицкой
17:46
Актер из сериала "Мент в законе" обокрал салон сотовой связи
17:26
Синоптики рассказали о погоде на ноябрьские праздники
17:09
Жестокое избиение девочки детсадовцами попало на видео
16:58
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
16:43
Один человек погиб: в Башкирии семья отравилась угарным газом
16:30
Миддлтон побила опустившуюся Маркл
16:21
Срочно: Зеленского отстранили от власти
16:14
"Он болен": Барановская о причинах странного исчезновения Аршавина
16:06
"Моя Мишель" отметит юбилей в "Известия Hall"
15:50
В Подмосковье вандалы разрушили фонтан
15:45
"Вызывайте мне скорую!": Варнава убила россиян своей развязностью
15:38
"Обернется против нее": муж впервые прокомментировал скандал с Милявской
15:37
Facebook обманул систему распознавания лиц
15:26
Под Архангельском мужчина жестоко убил отца из-за голосов в голове
15:17
Пожилой бодибилдер покорил публику горячим танцем пингвина (видео)
15:02
"Все, конец": несправедливость и беспредел в шоу-бизнесе добили Катю Лель
15:01
Фандера поставила жесткий ультиматум Янковскому
14:58
Ухаживать легче: Малышева объяснила преимущество очков перед линзами
14:57
Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов
14:53
У Корчевникова отвалилась челюсть после признания Фадеева
14:49
В Петербурге из-за взрыва колеса погибли два человека
14:22
Дачников избавили от лишних выплат
14:12
Зеленский не спасет: Украине предрекли мрачное будущее
13:59
"Неадекват!": "сестричка" Началовой возмущена потоком бессовестной лжи и провокаций
13:43
Знаменитости в панике спасаются от огромного пожара (видео)
13:31
МУЗ-ТВ поддерживает детский футбол
13:24
"Надежды никакой": медики велели молиться родившей матери Децла
13:17
Володин: Примаков считал Путина преимуществом России
13:14
"Чтобы вся падаль сгорела": взбешенный народ потребовал умертвить Бузову вместе с геями
13:05
В Москве три человека скончались на вечеринке с наркотиками
13:04
"У себя в студии я драк не позволяю": Соловьеву пришлось разнимать гостей
12:50
Плохая привычка: почему нельзя пить кофе по утрам
12:36
"Повезло Потапу": полуголая Каменских лишила россиян дара речи
12:34
В Москве из-за аварии по МКАД разлетелись баллоны с кислородом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
"Потрясающая красота": освещенный Крымский мост сразил наповал (видео)
Слишком много жира и сахара: почему вреден хлеб
Юлия Проскурякова о второй беременности: Я чувствую себя свиноматкой!
Малышева дала рецепт секретного чая от рака
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову затравили за шорты поверх колготок

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Поющая ведущая решила посоветоваться с подписчицами в "Инстаграме" о том, что носить в холода. При этом Ольга Бузова предстала на фото в наряде, которые многие посчитали безвкусным.
прочитано 57 раз

"Завтра начинаются холода. Девочки, девчулички (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) мои, мои модницы и принцессы. Накидайте мне варианты, что носить, что одевать, чтобы было стильно и красиво зимой, хотя по месяцу – еще осень. Но уж как-то очень холодно…", – написала певица. Она отметила, что предпочитает плотные колготки, юбки и джинсы, а также объемные свитера, в которые можно укутаться.

Материал дополняется

Автор: 30 октября 2019, 15:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
Названа роковая ошибка списанного со счетов Зеленского
Лукашенко проиграл? В Белоруссии объявили о революции в канун выборов
Распоясавшийся Киев жестко поставили на место

Шоу-бизнес

Собчак после провала скормила друзьям запеченого грызуна
Звезда фильма "Следствие ведут знатоки" разбуянилась на борту "Аэрофлота"
Муцениеце в "бабушкином" платье заподозрили в беременности
Лера Кудрявцева откровенно о ревнивом любовнике

Проишествия

Знаменитости в панике спасаются от огромного пожара (видео)
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Политика

Взрыв гранаты: озвучена причина гибели Зеленского

Поездка в Донбасс вышла президенту боком
Шоу-бизнес

Все сорвали: певице Валерии подложили свинью

Ей знатно подпортили утро
Шоу-бизнес

"Сама нежность": мать Тимати показала трогательные кадры с новорожденным внуком

Поклонники восхищены идиллией в семье рэпера
Шоу-бизнес

Новое несчастье: мать Анастасии Заворотнюк теряет слух

Похоронившая мужа и сына женщина переживает за дочь

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе
"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву

Регионы

"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru