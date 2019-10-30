Ольгу Бузову затравили за шорты поверх колготок

"Завтра начинаются холода. Девочки, девчулички (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) мои, мои модницы и принцессы. Накидайте мне варианты, что носить, что одевать, чтобы было стильно и красиво зимой, хотя по месяцу – еще осень. Но уж как-то очень холодно…", – написала певица. Она отметила, что предпочитает плотные колготки, юбки и джинсы, а также объемные свитера, в которые можно укутаться.
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