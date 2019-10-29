Наследница в пролете: освободившийся из тюрьмы бизнесмен требует миллионы Быстрицкой

В конце октября вступит в силу завещание народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Звезда оставила все имущество сестре Софии Шегельман.
Между тем в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" выяснилось, что Шегельман получить в распоряжение богатства знаменитой родственницы в назначенный срок, скорее всего, не сможет. Бизнесмен Александр Хейфец пытается через суд запретить нотариусу выдавать свидетельство о праве на наследство.
Как рассказала Лидия Аносова, представитель Хейфеца, в 2008 году Элина Быстрицкая, София Шегельман и их брат, имя которого не называлось, заключили с бизнесменом договоры купли-продажи. По этим сделкам звезда и ее родственники передали свои доли в ООО "Женский центр" Александру Хейфицу. В качестве аванса предприниматель заплатил три миллиона долларов. Остальные деньги – 27 миллионов – были переданы в виде векселей.
По словам Аносовой, через 11 лет после совершения сделки Быстрицкая и ее семья подали иск на Хейфица. Решением арбитражного суда договоры купли-продажи на доли расторгли. Теперь Хейфец хочет три миллиона долларов обратно.
"В 2017 году у него доли эти забрали, а денежные средства обратно не передали. Это, конечно, было странное решение, но, тем не менее, мы его не комментируем. Это вызвало необходимость обратиться в суд с иском, чтобы получить хотя бы то, что он передавал", – сказала Лидия Аносова в эфире ток-шоу "Пусть говорят".
Представитель предпринимателя считает, что ее доверителю удастся добиться ареста имущества Элины Быстрицкой. "Я говорила с моим доверителем, и он думает сделать из квартиры актрисы дом-музей имени Элины Авраамовны", – добавила Лидия Аносова.
История удивила присутствующих в студии экспертов. Телеведущий Дмитрий Борисов не понимал, зачем Элина Быстрицкая расторгла договор с Александром Хейфицем. Ведь аванс, полученный от него, уже был потрачен.
Адвокат Мирон Дауди прояснил ситуацию. "На тот момент Хейфец сидел в тюрьме, и они надеялись, что его все-таки, мы понимаем, что оправдательных приговоров мало, очень мало, почти что нет, что он будет обвинен, и в этом случае ничего она не вернет. Но случилось так, что его оправдали. А иск уже был подан на тот момент, когда он был в тюрьме", – поделился размышлениями защитник в эфире "Пусть говорят".
По словам Дауди, тогда в доверие к Быстрицкой втерся ушлый юрист, который и посоветовал актрисе расторгнуть договор с Хейфецем. После этот оборотистый адвокат обманом переписал доли на себя и скрылся.
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