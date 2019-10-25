"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк

Александра Яковлева появилась в эфире нового выпуска шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк. Яковлева призналась, что как никто понимает, что сейчас происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Дело в том, что Александра узнала о своем онкологическом заболевании, когда ей поставили четвертую стадию рака груди.
По мнению Александры Яковлевой, она смогла выкарабкаться только благодаря помощи высококлассных медиков. "Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии", – со знанием дела заявила Александра Яковлева.
Она отметила, что люди боятся рака. Причем боятся все: и бедные и богатые, потому что болезни не важно финансовое положение своей жертвы. Перед онкологией все равны. Яковлева отметила, что далеко не всегда наличие известности может спасти жизнь, и призвала держать кулаки за Заворотнюк.
"Не помогает ничего – ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", – высказалась Александра Яковлева. Отметим, что в борьбе со смертельно опасным недугом появившаяся в студии скандально известного шоу артистка предстала осунувшейся, с заметно похудевшим лицом.
Ранее близкие Анастасии Заворотнюк официально признали, что артистка больна, но настроена победить недуг. При этом семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" – муж, прославленный фигурист Петр Чернышев, старшие дети и мать – не уточнили, с каким именно заболеванием борется артистка.
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