Коварная Аманти угрожает роману Джигарханяна и Казаченко

Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна, Степан, вновь стал героем программы "Пусть говорят" на Первом канале. Возлюбленная Джигарханяна-младшего Ольга Казаченко пожаловалась, что заклятая подруга Ирина Аманти пытается разрушить ее счастье.

Ольга Казаченко, в девичестве Мартынова, была супругой певца Вадима Казаченко. Их разводу в июле 2018 года сопутствовал большой скандал. За несколько месяцев до расторжения брака тогда еще супруга артиста пришла на шоу "Пусть говорят" и попросила помощи. Будучи в интересном положении, она призналась, что муж планирует ее бросить и обобрать до нитки.

После рождения малыша Казаченко вновь пришла в студию шоумена Дмитрия Борисова. Ольга говорила, что Вадим отказывается принимать участие в жизни их сына Филиппа. Якобы певец не считает мальчика своим, несмотря на положительный анализ ДНК на отцовство. Более того, вокалист пытался признать брак недействительным.

Пока Ольга ходила по ток-шоу, Вадим сошелся с продюсером Ириной Аманти, с которой много лет работал. Как только об этом стало известно, Казаченко заявил, что его брак – не больше, чем фикция и роковая ошибка, а позже зарегистрировал союз с Аманти.

После этого Ирина и Вадим боролись с Ольгой вместе. Стороны поливали друг друга грязью с экранов телевизоров и страниц газет, заявляли друг на друга в суд.

С тех пор прошло более года. Обыватели забыли о скандальной троице. Однако Ольга Казаченко заявила, что встречается с приемным сыном актера Армена Джигарханяна – Степаном. Экс-жена певца и пасынок советской звезды познакомились на съемках ток-шоу.

Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Ольга Казаченко заявила, что коварная Ирина Аманти пытается отбить у нее Степана Джигарханяна. Якобы Ирина строит козни и сплетничает у нее за спиной. Более того продюсер, по ее словам, звонит их общим знакомым и "угрожает бандитами".

"К Степану она пришла знакомиться. Она не просто ему звонит", – высказалась Ольга Казаченко. Также она заявила, что брак Ирины и Вадима был признан недействительным.

Аманти, которая тоже появилась в эфире ток-шоу "Пусть говорят", сообщила, что пришла с "благими намерениями". Ирина планировала познакомиться с семьей Армена Джигарханяна. После этого бывшая и нынешняя возлюбленные Вадима Казаченко устроили словесную перепалку.