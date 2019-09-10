Заморили голодом? Полиция заинтересовалась подозрительной смертью Быстрицкой

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года. Незадолго до смерти артистка почти полностью ослепла и не вставала с постели. Как утверждает Telegram-канал Baza, Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису могли заморить голодом родственники.
К следователям обратились близкие знакомые Элины Быстрицкой, которые заявили, что якобы ее семья специально ограничила круг общения, не допускала к ней врачей и сменила сиделок. После этого, по словам знакомых актрисы, ее целенаправленно довели до крайней степени истощения.
Друзья отметили, что это продолжалось на протяжении нескольких месяцев, и оказалось достаточно для того, чтобы у 91-летней женщины обострились тяжелые хронические заболевания. В конце концов она скончалась в реанимации частной московской клиники. Следователи ГСУ СК по Москве начали проверку 23 августа.
Интересно, что обстоятельствами смерти Элины Быстрицкой заинтересовалась ее коллега, актриса Зинаида Кириенко. "Недавно я была на похоронах Элины Быстрицкой, с которой у нас всегда складывались добрые отношения. Вы даже не представляете... Мне кажется, это требует расследования, потому что в гробу у нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила корреспонденту "Дни.ру" артистка.
Кириенко призналась, что поразилась, увидев артистку. "Она лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок. Что это такое? Почему там с ней никого не было? Это же тоже героиня нашего кино! Это же целая эпоха!" – возмутилась Зинаида Кириенко.
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