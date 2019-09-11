Могла покончить с собой? Новая версия в деле о странной смерти Быстрицкой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Среда 11 сентября
Лента новостей
19:22
Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе
19:20
Жительница Уфы попалась на мошенничестве на 40 млн
18:55
Дума и Росстат создают совместную рабочую группу
18:35
Погода в Москве побила рекорд 70-летней давности
18:24
Володин: Дума обсудит переход на четырехдневную рабочую неделю
16:27
Госдума регулирует использование беспилотников
16:23
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
16:10
Меньшов опешил от энергичного Путина
15:29
Госдума освобождает матпомощь для студентов от НДФЛ
15:07
Дума держит на контроле развитие науки и высшего образования
14:56
"Хомо советикусы": в Эстонии жестоко оскорбили украинцев
14:50
Правда о раке Заворотнюк обошлась Первому каналу в три миллиона
14:46
"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство
14:40
Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Кобзона
14:32
В работе "ВКонтакте" произошел массовый сбой
14:31
"Пятерочка" ищет новых режиссеров
14:20
В Москве посреди проезжей части загорелся автобус (видео)
14:07
Всплыло постельное фото Брежневой с Ургантом
14:02
Водитель погиб: в Удмуртии автомобиль врезался в электрическую опору
13:58
После обнародования фото уходящего Корчевникова россияне разом взмолились
13:42
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
13:40
Располневшая Муцениеце появилась на вручении премии
13:34
Свой кардиостимулятор: сделано неожиданное заявление о здоровье Киркорова
13:28
Шумахер пришел в сознание после длительной комы
13:06
В Карелии ребенка придавило воротами на спортивной площадке
12:50
Стала известна дата нового концерта Билана в Самаре
12:48
Беременная Собчак вышла в свет накануне свадьбы
12:45
"Обречены": Украине вынесли вердикт после демарша Зеленского
12:44
Появились известия о романе Ходченковой и Слепакова
12:33
Дети назвали Сергея Светлакова любимым актером
12:26
Вскрылась чудовищная махинация обнаглевшего Зеленского
12:23
"Нагуляла ребенка": обнародованы неожиданные подробности беременности Собчак
12:17
В московском метро пассажир упал на рельсы
11:58
Театр классического балета отметит юбилей Касаткиной культовыми постановками
11:54
Найден способ остановить старение
11:46
Известная ведущая Чернобровина прервала молчание о ребенке
11:37
Дума будет принимать решения с учетом данных Росстата
11:32
Меркель подставила Порошенко перед встречей Путина с Зеленским
11:32
Знаменитый ученый скончался в возрасте 94 лет
10:58
"Тихий ужас!": Утяшеву разнесли в щепки за нелепый наряд
10:54
В России уменьшилось число разводов
10:52
На наивной Бузовой наживается бывший муж
10:30
Мечущегося Зеленского вывели на чистую воду
10:18
В Подмосковье двое мужчин избили и ограбили таксиста
10:05
Вердикт специалиста об опозорившемся Билане – голова слабая
09:58
Правительство Японии ушло в отставку
09:57
Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде (видео)
09:48
Популярную телеведущую застукали прикованной к кровати наручниками
09:42
Столкнулись пять машин: в Москве произошла серьезная авария
09:33
Эксперты выбрали главный цвет 2020 года
09:22
"Всю жизнь я мучаюсь": Пугачева раскрыла свой главный секрет
09:22
"Черная неблагодарность": Зеленский устроил массовую зачистку после победы
08:44
Рублю прогнозируют неминуемый обвал
08:32
"А где грудь?": откровенный снимок Подольской озадачил поклонников
08:06
Названа сенсационная причина недомогания Анастасии Заворотнюк
08:00
Розенбаума прооперировали в Москве
07:36
"Прямо святоша": покаяние Билана после пьяной выходки отказались слушать
06:35
Путин сделал грозное предупреждение зарвавшемуся Лукашенко
06:21
Измученная последствиями пластики Безбородова из "Дома-2" бросила Безуса
04:12
Самая популярная в мире модель снялась абсолютно голой
02:18
Выступившего пьяным на сцене Билана закрыли грудью
00:19
Звезда Голливуда вышла в свет с разукрашенной физиономией
23:15
Жестоко и бескомпромиссно: Миддлтон побила Маркл
21:58
Будто Большой театр обокрали: найденное в квартире Успенской вызвало шок
21:56
Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам
21:47
Apple презентовала новый iPhone
21:39
Ковальчук рассказала о самом ненавистном занятии
21:39
В Москве пьяный парень обворовал женщину на 250 тысяч
21:29
Сияющую Кудрявцеву с мужем облизали с головы до ног
21:22
20-летние простыни и "подержанные" ложки: причуды экономной Елизаветы II
21:19
Под Новгородом загорелся ангар с 500 тонами масла
20:23
Опасающаяся рака Малышева отправила Бледанс проверять грудь
19:38
Дональд Трамп избавился от Джона Болтона
19:22
Врачи сбежали из операционной?: ужасная трагедия в роддоме шокировала Борисова
18:59
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
18:47
Жители Башкирии собрали с могилы деда 5 килограммов меда
18:06
Изменившаяся после семейной трагедии Тимошенко поразила народ
18:06
Умер Михаил Горбачев
17:29
Малахов обнародовал свежие данные о кровавом убийстве известной модели
17:29
Шикарная Гагарина в бикини возбудила народ
17:01
Помог Путину: сенсационное разоблачение Порошенко
16:49
Лжебанкир одурачил ижевчанина на полмиллиона
16:46
Кандидаты в МГД победили на выборах без помощи "Умного голосования" Навального
16:45
Домработница помчалась к батюшке после жуткой находки в доме Петросяна
16:36
"Фу!": строгий Галкин одернул распоясавшуюся дочь
16:20
"Миссис Мира" Юлия Авакян – любовь важнее бриллиантов!
16:14
Заморили голодом? Полиция заинтересовалась подозрительной смертью Быстрицкой
16:13
Лукашенко стал жертвой провокации после угроз Путину
16:10
Мужчину ударило током рядом с аэропортом Домодедово
15:57
Дочь Миддлтон поразила необычным увлечением
15:51
"Мой крестный отец": известный режиссер о покровительстве Михалкова
15:44
Оплеванный кумир молодежи отрекся от подставившего его Тимати
15:40
Голая женщина на сцене: жителей Челябинска возмутила похабщина в театре
15:19
Муж застал Ветлицкую в постели со своим другом
14:49
"На мальчика похожа": 34-летняя Серябкина показала детское фото
14:33
Рудковская о свадьбе Билана – Главное, чтобы они потом об этом не пожалели
14:31
Назван убивающий молодежь вид рака
14:27
У отставки Зеленского нашли скрытый смысл
14:12
Вел двойную жизнь: пойманный на изменах Шаляпин бросился к Цымбалюк-Романовской
14:11
Полуобнаженных мужчин в московском парке приняли за эксгибиционистов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Китайцы "порвали" малолетнюю дочку Витаса
Объявлено о свадьбе завидного жениха Лукашенко
Успенская опозорилась на весь мир рассказом об онанизме
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Прогнулся перед Путиным: названа главная уступка Зеленского
"Если вас убьют, труп опишем": Малахов разворошил трагичную историю забитой до смерти
Шоу-бизнес

Могла покончить с собой? Новая версия в деле о странной смерти Быстрицкой

Элина Быстрицкая. Фото: www.globallookpress.com.
Следственные органы разбираются обстоятельствах кончины артистки Элины Быстрицкой. Сегодня появилась еще одна версия случившегося.
прочитано 574 раза

Сейчас органы проверяют информацию о возможном доведении до самоубийства. Отметим, что обвиняемых в этом деле пока нет.

ПО ТЕМЕ

Заморили голодом? Полиция заинтересовалась подозрительной смертью Быстрицкой

Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой

Следователи полагают, что ответственные за состояние здоровья Элины Быстрицкой не оказывали ей должного ухода, из-за чего довели женщину до добровольного желания уйти из жизни. Скорее всего, речь идет о сиделках, которые халатно относились к своим обязанностям. Версия пока проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Об этом сообщает АГН "Москва".

Отметим, что друзья Элины Быстрицкой больше склоняются к другой версии – звезду заморили голодом. Незадолго до смерти артистка весила всего 38 килограмм. Из-за недоедания у 91-летней женщины обострились тяжелые хронические заболевания. В конце концов она скончалась в реанимации частной московской клиники.

Актриса Зинаида Кириенко говорила, что, заглянув в гроб в момент похорон, пришла в ужас. Она не узнала Элину Быстрицкую.

"У нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила артистка корреспонденту "Дни.ру".

11 сентября 2019, 18:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ужас
Гость
Ответить
Это- ужас!
1

Популярные темы форума

Политика

Мечущегося Зеленского вывели на чистую воду
Савченко попалась на неадекватном поведении в Раде (видео)
Путин сделал грозное предупреждение зарвавшемуся Лукашенко
Вернувшимся после обмена заключенными украинцам предсказали печальную судьбу

Шоу-бизнес

Могла покончить с собой? Новая версия в деле о странной смерти Быстрицкой
Прилучный сорвался из-за живодерской выходки
Лишают родительских прав: эпатажная модель попросила помощи у Борисова
"Внутри себя ощущая толчки": Бледанс сделала неожиданное признание обнаженной Чеховой

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Шоу-бизнес

"А где грудь?": откровенный снимок Подольской озадачил поклонников

Пользователи в недоумении
Экономика

Рублю прогнозируют неминуемый обвал

Эксперты вынесли свой вердикт
Шоу-бизнес

Вердикт специалиста об опозорившемся Билане – голова слабая

Артист намерен взять реванш
Шоу-бизнес

После обнародования фото уходящего Корчевникова россияне разом взмолились

Поклонники желают телеведущему здоровья

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Загитова предстала в образе Клеопатры
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом

Регионы

Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии
Вулкан выстрелил: раскрыта причина обвала на Крымском мосту
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
Крым призвали готовиться к вторжению Украины

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru