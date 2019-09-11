Могла покончить с собой? Новая версия в деле о странной смерти Быстрицкой

Сейчас органы проверяют информацию о возможном доведении до самоубийства. Отметим, что обвиняемых в этом деле пока нет.
Следователи полагают, что ответственные за состояние здоровья Элины Быстрицкой не оказывали ей должного ухода, из-за чего довели женщину до добровольного желания уйти из жизни. Скорее всего, речь идет о сиделках, которые халатно относились к своим обязанностям. Версия пока проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Об этом сообщает АГН "Москва".
Отметим, что друзья Элины Быстрицкой больше склоняются к другой версии – звезду заморили голодом. Незадолго до смерти артистка весила всего 38 килограмм. Из-за недоедания у 91-летней женщины обострились тяжелые хронические заболевания. В конце концов она скончалась в реанимации частной московской клиники.
Актриса Зинаида Кириенко говорила, что, заглянув в гроб в момент похорон, пришла в ужас. Она не узнала Элину Быстрицкую.
"У нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила артистка корреспонденту "Дни.ру".
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