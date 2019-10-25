Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

После развода с телеведущей Ксенией Собчак 47-летний актер закрутил роман с 28-летней Нино Нинидзе. По мнению поклонников, общение с молодой возлюбленной благотворно повлияло на Максима Виторгана – он сбросил вес и заметно посвежел.
Как именно экс-супругу Собчак удалось так быстро преобразиться, загадка. Известно только, что несколько месяцев назад Максим посещал детокс-отель, где, по его словам, ему "перезапускали лимфодренажную систему". Возможно также, что Виторган сидел на диетах.
Между тем накануне ночью артист, судя по всему, сорвался и позволил себе калорийный десерт. В "Сторис" своего "Инстаграм" Максим Виторган рассказал, что поздно вечером посетил модный московский ресторан. Знаменитость заказала необычное сладкое блюдо, которое было украшено фигурками из белого шоколада в виде полуразрушенных античных колонн. Максим сфотографировал кушанье для подписчиков.
Что заставило Максима Виторгана налегать на сладкое – неизвестно. Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Напомним, вчера, 24 октября, анонимный телеграм-канал опубликовал видео, на котором внимательные обыватели разглядели подросший животик у Ксении Собчак. В Сети вновь заговорили о возможной беременности телеведущей.
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