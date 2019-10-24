Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука

Ксения Собчак раскритиковала известного актера Александра Петрова. Артист, по словам теледивы, пришел на свадьбу их общих друзей со спорным во всех отношениях подарком.

В середине сентября в северной столице России состоялось бракосочетание режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Торжество проходило в обстановке особой секретности. В Сети нет ни одного фото с церемонии и банкета. По слухам, новобрачные запретили гостям съемку на мероприятии.

О том, что происходило на самой закрытой свадьбе последних лет, можно узнать лишь по свидетельствам очевидцев. Так, например, телеведущая Ксения Собчак, которая была приглашена на торжество, оказалась очень удивлена подарком, который преподнес новобрачным актер Александр Петров. Об этом знаменитость сказала, когда брала у него интервью.

Как оказалось, у Александра есть хобби – писать стихи. Артист решил подарить Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой свое творение.

"Ты выходишь и говоришь: "Я сочинил стихи. Вы услышите их только один раз. Только про вас – Паулина и Федя". И ты сразу берешь такую высокую ноту, и это немножко наполняется таким пафосом. Это выглядело так, как будто Маяковский вышел и подарил стихи", – растоптала подарок Александра Петрова телеведущая в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Александру пришлось оправдываться. Артист отметил, что и не думал быть пафосным, он просто-напросто не знал, что подварить людям, у которых все есть и которые могут все купить сами.

"Посыл был другой. Это ты так поняла, как будто бы один раз и так далее. Наоборот, в этом есть крутость, в этом есть это чудо, что это как воспоминание останется у людей. И, возможно, пройдет какое-то время, и они будут вспоминать свою свадьбу и вспомнят какие-то яркие моменты", – сказал Александр Петров.

Артист подчеркнул, что не считает свои стихи гениальными. Он не стремится стать человеком, который оставит свое слово в поэзии.