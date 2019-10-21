Молодая любовница Виторгана предъявила большой живот

Сенсационное фото появилось в аккаунте Нино Нинидзе в социальной сети "Инстаграм". На снимке молодая актриса запечатлена полураздетой, с обнаженным животом, словно чем-то смазанным, сидящей на больничной кушетке. По обе стороны от Нино расположились женщины в белых халатах. Судя по комментариям подписчиков, подавляющее большинство сделали вывод, что актриса ждет ребенка от Максима Виторгана.
Однако радоваться за пару рано. В подписи к публикации Нино дала понять, что живот у нее накладной. "Скоро во всех кинотеатрах "верность" режиссер нигина сайфуллаева (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Нинидзе.
На днях Нино вышла в свет с Максимом. Пара прошлась по красной дорожке. Репортеры буквально набросились на сияющих от счастья влюбленных.
Интересно, что на той же премьере появилась и бывшая жена Максима Виторгана, скандально известная телеведущая Ксения Собчак. Ее сопровождал новоиспеченный супруг, режиссер Константин Богомолов. Говорят, бывшие муж и жена старались не пересекаться на мероприятии.
Напомним, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана развалился из-за того, что Ксения увлеклась Константином Богомоловым. Разговоры о проблемах в семье появились в конце 2018 года. Уже весной Собчак и Виторган объявили о расставании. Общественность дружно посочувствовала Максиму, поэтому известие о том, что его утешила молодая актриса Нино Нинидзе, было воспринято позитивно. А вот к браку Собчак и Богомолова, судя по разговорам в Сети, относятся не столь благосклонно. Блогер Лена Миро уверена, что режиссер женился на ведущей ради пиара.
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