Бузова впервые рассказала правду о романе с блогером

Телеведущая не без грусти отметила, что однажды уже доверилась мужчине, который лишил ее всего. Экс-супруг звезды, футболист Дмитрий Тарасов оставил Ольгу Бузову после развода без денег и дома в Подмосковье, который она по его уговорам переписала на мать спортсмена.
Ольга Бузова заявила, что после печального опыта никого не подпустит к своей недвижимости – недавно знаменитость купила квартиру за 120 миллионов на Мосфильмовской. Раскрыла она и главную интригу последних недель – якобы, скорой свадьбе с блогером Давидом Манукяном.
Ольга Бузова ответила прямо: никакого предложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце – просто украшение. "Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов... Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в Сторис. Не зафиксировано, значит, помолвки не было!", – цитирует поющую ведущую сайт "Комсомольская правда".
Также Ольга Бузова заявила, что с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи. "Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!", – обратилась к поклонникам и спонсорам певица.
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