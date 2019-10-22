Роман Бузовой с известным блогером обрекли на неуспех

Ясновидящая и таролог Галина Янко рассказала, действительно ли у телеведущей состоялась помолвка с Давидом Манукяном. По ее мнению, Ольга Бузова не выйдет за него замуж.

Галина Янко отметила, что отношения певицы и блогера можно охарактеризовать как некий роман-флирт. Но, она считает, что все это оглашается только для того, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.

"Нынешний ее кавалер пока к ней присматривается, но, увы, ни помолвки, ни свадьбы я не вижу. Да, они пока наслаждаются обществом друг друга, но брак у Ольги будет не с ним, как показывают мне карты", – цитирует таролога WomanHit.ru. По словам ясновидящей, Ольге Бузовой не дает покоя свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

"Она в мыслях хочет прогреметь практически так же", – отметила Янко. Но такого действа, уверена она, артистка не сделает, и переплюнуть Ксению "блондинку в шоколаде" ей не удастся.

Ясновидящая убеждена, что свою судьбу Ольга Бузова встретит в следующем году. За этого мужчину она и выйдет замуж. Союз обещает быть интересным. "Никто даже не может себе представить того, что Ольга настолько будет счастлива, что уйдет на некоторое время в семью и перестанет мелькать на публике. По судьбе ей идут двое детей, а по картам выпадает, возможно, и третий ребенок", – заявила Янко.

Однако тот человек, который выпал на картах, будет не последним супругом Ольги Бузовой. "Брака у нее по карме три. Несмотря на то, что она ведет такую активную жизнь, она будет очень хорошей мамой", – заключила таролог.

Напомним, ранее певица опубликовала в "Инстаграм" снимок из спальни – со счастливой улыбкой и кольцом с огромным бриллиантом на безымянном пальце. Примерно в это же время Давид Манукян решил закрыть свой профиль в соцсети. Поклонники Ольги Бузовой решили, что блогер сделал звезде предложение. Мужчина снимался в одном из последних клипов поющей телеведущей. Ранее артистка и Манукян провели в одно и то же время несколько дней в Италии.