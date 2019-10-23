Узнавшему страшную правду Малахову заткнули рот "звонком сверху"

Передача о трагедии должна была появиться на экранах страны 21 октября. Ее успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири, однако Урал и центральная часть России выпуск о прорыве дамбы не увидели.
Между тем внимательные поклонники ток-шоу нашли в Сети фрагменты "забракованной" серии. Она называлась: "Золотая лихорадка: о гибели людей знали заранее?".
В эфире Андрей Малахов демонстрировал зрителям пробу экспресс-теста, проведенного независимой лабораторией. Специалисты нашли в воде реки Сейба "катастрофическое содержание ртути, что может свидетельствовать о кустарном способе добыче золота".
Также в "Прямом эфире" выступил волонтер Евгений Лунев. Мужчина заявил, что число жертв аварии в реальности превышает официальные данные. По его информации, на прииске работало более 170 человек, в числе которых были граждане других государств. Иностранцы трудились нелегально, у них отнимали паспорта. Лунев считает, что прорыв дамбы унес не меньше 20 жизней. Также в программе рассказали, что в зоне ЧП не было мобильной связи.
Как сообщает издание "НГС. Красноярск", выпуск ток-шоу "Прямой эфир" сняли "звонком сверху". Кто именно распорядился закрыть рот телеведущему Андрею Малахову неизвестно.
Напомним, утром в субботу, 19 октября, в Красноярском крае произошло обрушение незаконных дамб. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи накрыла поселок золотодобытчиков. По официальным данным, в результате прорыва погибли 15 сотрудников компании "Сибзолото", 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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