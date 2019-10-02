Опозоренного Малахова заставили каяться в "Прямом эфире"

В конце съемок одной из последних передач Малахов обратился к жителям Киргизии. Он решил еще раз извиниться за неосторожное высказывание в эфире.
К подготовке своей речи ведущий подошел очень серьезно. Он даже выучил фразу "прошу прощения" на киргизском.
Журналист отметил, что приносит извинения не только от себя, но и от всей команды шоу "Прямой эфир". "Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности", – цитирует его Teleprogramma.pro.
"Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!" – ярко закончил свою речь Малахов.
Напомним, что Андрей Малахов оказался в центре скандала после выхода в эфир выпуска ток-шоу "Прямой эфир" о смерти 25-летнего сына миллиардера Александра Маругова. Молодой человек погиб в результате аварии с автомобилем такси, за рулем которого находился гражданин Киргизии.
Телеведущий сделал неосторожное высказывание относительно предполагаемого виновника аварии: во время записи передачи было высказано предположение, что таксист мог выполнять заказ на убийство сына миллиардера. Позже Малахов публично принес извинения народу Киргизии.
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