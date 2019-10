Подруга детства просит Андрея Малахова связать ее с певицей Эмили Замуркой

За несколько дней видеоролик с Эмили набрал миллионы просмотров. Исполненная ею в подземке ария из оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" изменила жизнь женщины. Ведущие мировые СМИ написали об уличной артистке, а известный американский продюсер готов заключить с ней контракт. Американцы уже собрали для Замурки более 100 тысяч долларов.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян рассказал "Дни.ру", что певицу ищет давняя подруга. "Этот звонок из прошлого, касающийся истории жизни бездомной россиянки Эмили Замурки, в одночасье ставшей сенсацией в США, застал меня врасплох", – признался эксперт.

"Публикуя в соцсетях ролик с оперной арией Эмили в метро Лос-Анджелеса, я никак не ожидал, что через два дня ко мне в личку постучится дочь ее подруги детства и будет просить, чтобы я поговорил с ее мамой о том, какой была Эмили Замурка в детстве и юности в эпоху СССР", - поделился Манукян. По его словам, их разговор с Татьяной Геоней продлился полчаса.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX