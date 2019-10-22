Циничный Андрей Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу

В студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым продолжают кипеть страсти. На этот раз весь сыр-бор начался после известий о страшной смерти Галины Моргановой.

Убитые горем родственники погибшей обвинили в случившемся супруга девушки – бывшего сотрудника МВД Павла Осинцева. Они утверждают, что мужчина неоднократно избивал Галину и издевался над ней.

Мать Моргановой – Татьяна также добавила, что после увольнения из ГИБДД муж покойной на протяжении двух лет не работал и даже не пытался найти новое место. Зато он начал часто выпивать. Из-за этого в их семье регулярно вспыхивали скандалы.

Сам обвиняемый свою вину отрицает. Певел признался, что они с женой давно не жили вместе. В тот день он пришел к Галине забрать свои вещи. Они стали ругаться, и девушка полезла не него с кулаками. Чтобы защититься и утихомирить супругу, бывший сотрудник МВД взял Морганову за шею и за плечо и прижал к стене.

"Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошел попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось", – поведал Осинцев.

Напомним, трагедия случилась 3 октября. Медики быстро приехали на место происшествия, но девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.