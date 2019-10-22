Циничный Андрей Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу

Убитые горем родственники погибшей обвинили в случившемся супруга девушки – бывшего сотрудника МВД Павла Осинцева. Они утверждают, что мужчина неоднократно избивал Галину и издевался над ней.
Мать Моргановой – Татьяна также добавила, что после увольнения из ГИБДД муж покойной на протяжении двух лет не работал и даже не пытался найти новое место. Зато он начал часто выпивать. Из-за этого в их семье регулярно вспыхивали скандалы.
Сам обвиняемый свою вину отрицает. Певел признался, что они с женой давно не жили вместе. В тот день он пришел к Галине забрать свои вещи. Они стали ругаться, и девушка полезла не него с кулаками. Чтобы защититься и утихомирить супругу, бывший сотрудник МВД взял Морганову за шею и за плечо и прижал к стене.
"Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошел попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось", – поведал Осинцев.
Напомним, трагедия случилась 3 октября. Медики быстро приехали на место происшествия, но девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
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