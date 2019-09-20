Малахов выяснил подробности скоропостижной смерти легенды спорта

В студии Андрея Малахова обсудили скоропостижную кончину легенды российского спорта и самого титулованного бодибилдера России Дмитрия Жигулина. В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступили друзья и коллеги умершего.

Смерть 47-летнего вице-президента Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина стала для многих неожиданностью. Спортсмен умер после тренировки прямо в спортзале в свой день рождения. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" выяснилось, что у бодибилдера оторвался тромб.

Кончина здорового с виду Жигулина породила множество слухов. Поговаривали, что Дмитрия свело в могилу пристрастие к анаболикам.

Коллеги бодибилдера опровергают сплетни о допинге. По их словам, Жигулин много лет не участвовал в соревнованиях.

"Он же не был уже спортсменом. Он не выступал уже лет 15. Ему в принципе не нужно к каким-то запрещенным препаратам прибегать. У него сформирована была скелетно-мышечная масса, она всегда поддерживалась. Он был всегда в одной форме", – говорит коллега Жигулина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

Друзья утверждают, что в последние годы Дмитрий был слишком увлечен тренерской работой. На свое здоровье прославленный бодибилдер перестал обращать внимание, запустил себя.

В студии "Прямого эфира появился Михаил Колбышев. Молодой мужичина чуть не умер после употребления запрещенных препаратов для роста мышц. Врачи целый год боролись за его жизнь.

"Сначала я развивался натурально, своими силами. Достиг определенных результатов в тяжелой атлетике. После познакомился с определенными людьми, которые мне рассказали, как и что принимать", – рассказал герой сегодняшнего выпуска программы "Прямой эфир".

По словам Колбышева, о запрещенных стероидах ему рассказал тренер. Более того, работник фитнесс-клуба свел его с нужными людьми, которые и доставили ему препараты. После применения фармакологических средств у Михаила начались проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью. С каждым днем мужчине становилось все хуже. У него начались абсцессы, из ран сочился гной и кровь.

"Я уж не знаю, что ты принимал, и в каких гаражах делались эти таблетки", – отреагировал ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов на историю Колбышева.