Почему Бузова скрывает роман с известным блогером

Поводом для домыслов стали татуировки знаменитостей. Оказалось, у Ольги Бузовой и Давида Манукяна одинаковые рисунки на запястьях – знак бесконечности.
Анонимные источники утверждают, что отношения пары развиваются стремительно. Якобы Ольга и Давид задумались о свадьбе. Бузова и Манукян были замечены в ювелирном отделе ГУМа, пара долго выбирала кольцо для помолвки, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на "Телеграм"-канал Yobajur.
Отметим, что ранее Давид Манукян опровергал информацию о своем романе с Ольгой Бузовой. Однако словам блогера поверили не все. Есть мнение, что телеведущая не хочет афишировать отношения из-за своего участия в реалити-шоу "План Б". Появление у артистки возлюбленного, могло бы поставить под угрозу весь проект.
Напомним, в минувшие выходные на ТНТ прошла премьера новой программы "План Б". В этом проекте певица Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников жизни. Главная интрига заключается в том, что им придется пожениться, если они так и не смогут найти свою любовь на проекте.
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