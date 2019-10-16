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"Ну было уже все!": Солнцев растоптал Бузову за неискренность

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
В минувшие выходные на телеканале ТНТ состоялась премьера проекта "План Б". Выход новой программы с участием певицы Ольги Бузовой и юмориста Тимура Батрутдинова прокомментировал шоумен и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.
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 Рецензию бывший житель телестройки опубликовал на своем ютуб-канале. Рустам Солнцев отметил, что главные герои шоу "План Б" ранее много раз искали любовь на ТВ и из этого ничего не вышло. "Эти герои не то, чтобы ничего себе не нашли, я думаю, что они и не пытались", – рассудил шоумен.

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Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

"План Б", по мнению Солнцева, нельзя воспринимать всерьез, из-за его вторичности. "Как можно верить, если все это какой-то многократный повтор того, что мы уже проходили. Я про Олю и про этого Батрутдинова. Ну было же уже все! Было! Мы уже наблюдали, как неинтересная, несмешная, незабавная певица и такой же юморист искали свою любовь", - продолжила звезда проекта "План Б".

Рустам считает, что искреннее желание главных героев построить отношения для таких проектов – самый важный компонент, в этом заключается секрет успеха подобных шоу у зрителей. Ольга Бузова же не создает впечатление человека, который действительно в ком-то нуждается.

"А потом оказывается, что ты давно трешься с каким-то неинтересным, никому неизвестным блогером, у которого якобы семимиллионная аудитория. Я даже не знаю, как его зовут, пытался запомнить, не получилось", – растоптал певицу Рустам Солнцев

Напомним, в Сети обсуждают слухи о романе поющей телеведущей Ольги Бузовой с популярным блогером Давидом Манукяном. Поводом для домыслов стали татуировки знаменитостей. Оказалось, у певицы и блогера, которые в последнее время проводят много времени вместе, одинаковые рисунки на запястьях – знак бесконечности.

16 октября 2019, 18:54

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